WESTWORLD - Tutte le anticipazioni sull' episodio di stanotte

: Io non lo so se riesco a stare dietro a tutte le linee temporali so solo che amo tutto #Westworld - vanevanx : Io non lo so se riesco a stare dietro a tutte le linee temporali so solo che amo tutto #Westworld - flyboysgirl_ : RT @francy_flo: Io che cerco di seguire tutte le timeline di questo episodio: #Westworld - Prims__ : Quando pensi di avere tutte le risposte, questa serie ti cambia le domande. #Westworld -

(Di domenica 6 maggio 2018) Un'altra settimana è passata e un nuovodiè alle porte.infatti andrà in onda la terza puntata di questa seconda stagione e si intitolerà Virtù e Fortuna.Se volete recupearare la recensione dell'ultimola trovate qui. Qui sotto invece trovate il promo sottotitolato.In questoDolores darà finalmente inizio alla rivoluzione mentre Maeve continuerà la sua disperata ricerca della figlia.Dalle parole che pronuncia Dolores nel promo sembra che la ragazza sia perfettamente a conoscenza della vera natura di Bernard e voglia per questo portarlo dalla sua parte.Due dettagli importanti da notare: la tigre nella scena finale (molto probabilmente la stessa che Bernard troverà morta) e Meave che assiste per la prima volta a una nevicata (sarà ancora dentro a?). Dolores (Evan Rachel Wood) e Bernard (Jeffrey Wright) Maeve ...