Wells Fargo Championship | Molinari e Woods in rimonta Day prende la testa della

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. Grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...

Golf - Wells Fargo show : Malnati in testa - Molinari 28° : ROMA - Il Wells Fargo Championship , PGA Tour, di Golf continua a regalare spettacolo tra rimonte, conferme ed eliminazioni eccellenti. A metà gara lo statunitense Peter Malnati è passato al comando ...

Aprivano conti fantasma per incassare i bonus - Wells Fargo paga 480 milioni : MILANO - Wells Fargo Bank, una delle quattro banche principali degli Stati Uniti, ha annunciato il pagamento di 480 milioni di dollari per chiudere lo scandalo scoppiato dopo le rivelazioni sulla ...

Wells Fargo Championship : perdono terreno Woods e Molinari. Malnati nuovo leader : Wells Fargo, LA PROGRAMMAZIONE IN DIRETTA ESCLUSIVA E IN ALTA DEFINIZIONE SU SKY: Sabato 5 maggio: dalle ore 21 alle ore 24 , Sky Sport 3 HD, Domenica 6 maggio: dalle ore 21 alle ore 24 , Sky Sport ...

Golf - PGA Tour 2018 : Peter Malnati da solo al comando del Wells Fargo Championship dopo due round : Il PGA Tour continua senza soste il suo serrato 2018. I migliori Golfisti del panorama internazionale si trovano sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti) a darsi battaglia per il titolo del Wells Fargo Championship (montepremi 7,7 milioni di dollari). Al termine dei primi due giri troviamo in vetta un ottimo Peter Malnati. Lo statunitense comanda con lo score di -7 (135 colpi), rimpinguato da un solido ...

Wells Fargo : Peterson in testa : L'ex numero uno al mondo e il campione Masters 2018 inseguono il piemontese in 34/a posizione , par, .

Golf - PGA Tour 2018 : John Peterson domina il primo giro del Wells Fargo Championship - buon avvio per Francesco Molinari : Straordinaria impresa di John Peterson al primo giro del Wells Fargo Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. Lo statunitense ha iniziato la sua avventura con un bogey alla 5, ma si è scatenato piazzando due eagle alle buche 7 e 8 e acquisendo una fiducia crescente, che gli ha consentito di realizzare tre birdie tra le buche 11 e 15 e di issarsi ...

Pga tour : Francesco Molinari e Tiger Woods al Wells fargo : Roma, 2 mag. , askanews, Francesco Molinari, costretto a una breve pausa soprattutto per misura prudenziale a causa di un incidente alla spalla, torna in campo nel Wells fargo Championship , 3-6 ...

Sfida fra star al Wells Fargo : I rientri di Tiger Woods e Francesco Molinari. Ma anche la presenza di tanti altri big del golf mondiale. Al Wells Fargo Championship , 3-6 maggio a Charlotte, Stati Uniti, le star della disciplina si ...

Usa - indagine federale su Wells Fargo : 5.02 Altra grana per Wells Fargo:il dipartimento del Lavoro sta valutando se la banca ha fatto pressioni sui propri clienti per passare da piani pensionistici low-cost a piani individuali più costosi, e per acquistare fondi interni generando più ricavi per l'istituto. Lo scrive IL WSJ. Wells Fargo, negli ultimi due anni si è vista contestare varie violazioni. La scorsa settimana, la banca ha patteggiato un miliardo di dollari per accuse legate ...

Wells Fargo patteggia per un miliardo su truffa ai clienti : New York, 20 apr. , askanews, Wells Fargo ha patteggiato una multa di un miliardo di dollari con due agenzie federali statunitensi, per aver truffato i suoi clienti su mutui e assicurazioni auto. La ...

Pioggia di acquisti su Wells Fargo : Protagonista Wells Fargo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,08%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

JP Morgan - Citigroup e Wells Fargo a picco dopo il bilancio : Teleborsa, - I bilanci in crescita oltre le attese non aiutano Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo. I tre colossi della finanza statunitense stanno infatti crollando a Wall Street con perdite di oltre ...

Wells Fargo senza scampo a New York : Retrocede molto Wells Fargo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,14%. L'andamento di Wells Fargo nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...