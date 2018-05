Web Tv Su OA Sport e IrcSportTv le immagini di The Wings for Life Run Al via anche

oasport

(Di domenica 6 maggio 2018) TheforWorld Run riunisce atleti di tutto il mondo per raccogliere fondi e consapevolezza perforper la quinta volta. Questa organizzazione non-profit finanzia la ricerca per trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Il 100% delle entrate diforWorld Run vanno alla fondazione. Nel 2017, con 150.000 partecipanti, ilforWorld Run è stato il più grande evento di corsa in tutto il mondo. Quest’annoil pilota della Ferrari Sebastian Vettel parteciperà alla corsa. Ledi TheforWorld Run saranno in esclusiva per l’Italia su OAe su IrcTv a partire da oggi a ogni punto ora enei prossimi giorni. Migliaia di partecipanti seguono questa visione e iniziano la gara esattamente nello stesso momento. Abbastanza insolito il loro obiettivo: non quello di raggiungere un traguardo, ma ...