Volo d’emergenza dell’Aeronautica | bambina in pericolo di vita trasferita da Reggio

Rischio vulcanico : a Napoli taVolo tecnico sulla pianificazione d’emergenza per Vesuvio e Campi Flegrei : L’aggiornamento degli sviluppi della pianificazione nazionale di emergenza per il Rischio vulcanico nella regione Campania, l’omogeneizzazione dei piani di allontanamento della popolazione, il supporto e concorso delle amministrazioni comunali, la pianificazione dell’ordine pubblico, sono tra le tematiche principali delle riunioni di ordine tecnico in corso nella giornata di oggi presso la Prefettura di Napoli. Alle riunioni, coordinate dal Capo ...