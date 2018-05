Volley | Ivan Zaytsev | “Con l’Italia da opposto Questo scudetto una rivincita Il mio

VIDEO Volley - Perugia Campione d’Italia : Ivan Zaytsev segna il punto scudetto! La festa dei Block Devils : Perugia ha vinto lo scudetto di Volley maschile, i Block Devils sono Campioni d’Italia dopo aver sconfitto Civitanova nella gara5 di Finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi sono stati strepitosi davanti alla bolgia del PalaEvangelisti e hanno chiuso i conti con grandissima disinvoltura. A segnare il punto dello scudetto è stato Ivan Zaytsev che ha marcato gli ultimi tre attacchi e ha mandato in visibilio una città intera: lo Zar era ...

Volley - l’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il mio futuro? Ci devo pensare. Riscatto da schiacciatore. Carico per la Finale Scudetto - il momento più bello dell’anno” : Ivan Zaytsev è pronto per disputare la Finale Scudetto: spetterà a lui trascinare Perugia nella difficilissima serie contro Civitanova, con l’obiettivo di regalare alla tifoseria il primo tricolore della storia. Il suo entusiasmo è a mille dopo il successo ottenuto in gara5 contro Trento che ha spalancato le porte dell’atto conclusivo contro la Lube e raggiante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar sta ...

Volley - Ivan Zaytsev e l’esplosione da schiacciatore. Perugia ringrazia - ora opposto con l’Italia ma con la doppia chance : Ivan Zaytsev sta attraversando un momento di forma davvero stellare. Lo Zar si è caricato sulle spalle la sua Perugia e l’ha trascinata in Finale Scudetto a suon di prestazioni importanti: la stagione dello schiacciatore si sta rivelando molto importante, è cresciuto mese dopo mese e si sta rivelando insuperabile in un ruolo a lui poco gradito. Giocare di banda non piace molto al 29enne, lo ha digerito per assecondare le esigenze della ...