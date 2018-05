Volley | Finale Scudetto 2018 | Perugia-Civitanova | gara5 oggi Data | programma | orario

Volley femminile - Finale Champions League 2018 : VakifBank superfavorito - Alba Blaj vittima sacrificale? Guidetti per lo Slam : La Finale di Champions League che non ti aspetta, l’atto conclusivo meno atteso e imprevedibile: il VakifBank Istanbul sfida il CSM Volei Alba Blaj alla Sala Polivalenti di Bucarest. Nessuno lo avrebbe immaginato fino a ieri: da una parte le Campionesse d’Europa in carica, super favorite della vigilia e desiderose di conquistare il quarto trofeo continentale della loro storia; dall’altra la compagine rumena che non era mai ...

Volley - semifinale Champions League donne : Conegliano-Vakifbank 2-3 : Sfuma il sogno dell' Imoco Conegliano di giocare la finale della Champions League femminile di pallavolo. Nella prima sfida della 'Final Four' a Bucarest, le campionesse d'Italia sono state sconfitte ...

Volley femminile - Finale Champions League 2018 : VakifBank Istanbul-Alba Blaj. Data - programma - orario d’inizio e tv : VakifBank Istanbul-CSM Volei Alba Blaj è la Finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Alla Sala Polivalenti di Bucarest (Romania) andrà in scena un atto conclusivo inedito e inatteso: da una parte le Campionesse d’Europa che vanno a caccia del quarto trofeo continentale, dall’altra le padrone di casa alla prima Final Four della loro storia. La corazzata turca di coach Giovanni Guidetti arriva all’appuntamento dopo ...

Volley femminile - Champions League 2018 : impresa Alba Blaj - sconfitto il Galatasaray! Finale con il VakifBank di Guidetti : VakifBank Istanbul e CSM Volei Alba Blaj si sfideranno nella Finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa in carica erano riuscite con sofferenza ad avere la meglio su Conegliano in una partita rocambolesca, le rumene invece sono riuscite a regolare il favorito Galatasaray Istanbul per 3-1 (23-25; 25-17; 25-22; 25-22) mandando in visibilio la Sala Polivalenti di Bucarest. Le padrone di casa, alla prima ...

Beach Volley - World Tour 2018 Mersin. I “Tomatis boys” in semifinale! Domani super sfida con Nivaldo/Gonzalez : Continua la crescita della coppia della Repubblica Ceca Perusic/Schweiner, allenata dall’ex azzurro Andrea Tomatis, che ha centrato la semifinale del torneo 3 Stelle di Mersin in Turchia. Una cavalcata vincente nella fase ad eliminazione per la coppia ceca che Domani in semifinale affronterà i cubani Nivaldo/Gonzalez che si sono ripresi dopo lo scivolone iniziale. Nell’altra semifinale maschile ancora Russia con Leshukov/Semenoiv che ...

Volley - Champions League 2018. Conegliano si ferma sul più bello. In finale va il Vakifbank Istanbul : 3-2 : Una montagna di rimpianti accompagna la semifinale di Champions League dell’Imoco Conegliano che si blocca sul più bello, quando da 0-2 (complice anche un infortunio della stratosferica cinese Zhu, bisogna dirlo) Conegliano aveva rimontato fino al 2-2 e si trovava avanti 12-9 nel tie break. Un paio di scelte non proprio brillanti di Wolosz e la bravura di Zhu che, nonostante un problema al piede, ha trovato il modo di essere protagonista ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - l’ora della battaglia campale! Gara5 per il tricolore - chi vincerà? : Civitanova e Perugia sono pronte per la resa dei conti, la Gara5 della Finale Scudetto è alle porte, l’attesa per la decisiva battaglia campale sta per finire, lo scontro diretto che vale un’intera stagione è dietro l’angolo: domenica 6 maggio (ore 18.00) si giocherà la partita che assegnerà il tricolore, nel match da dentro o fuori non ci sarà più spazio per sbagliare. Vincere significa laurearsi Campioni d’Italia, ...

Conegliano-VakifBank Istanbul - semifinale Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi sabato 5 maggio si gioca Conegliano-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2018 di volley femminile. Alla Sala Polivalenti di Bucarest (Romania) andrà in scena una partita intensa, appassionante e avvincente tra due corazzate del Vecchio Continente, remake della Finale dello scorso anno vinta dalla formazione turca allenata da coach Giovanni Guidetti. Le Campionesse d’Italia vanno a caccia di una clamorosa impresa: dopo ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano per l’impresa. Semifinale da brividi col VakifBank : Conegliano vuole continuare a sognare dopo aver vinto lo scudetto domenica scorsa. Le Pantere giocheranno infatti la Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile: a Bucarest (Romania) si va a caccia di una nuova impresa per provare a salire sul trono d’Europa. Le ragazze di coach Santarelli sono attese dalla durissima Semifinale contro il VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti, Campione in carica e desideroso di ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Mersin. Le “liceali” russe fra Menegatti/Giombini e gli ottavi di finale : Giovani, giovanissime ma già con un curriculum invidiabile alle spalle. Maria Voronina, 18 anni e Mariia Bocharova, 16 anni (!) saranno le avversarie fra poco più di un’ora, alle 15, di Marta Menegatti e Laura Giombini nei sedicesimi di finale del torneo 3 Stelle di Mersin. La coppia russa è da due anni campione europea Under 18 e lo scorso anno ha raddoppiato il titolo vincendo sulla sabbia italiana di Vulcano, anche il titolo ...