Viviani | sprint d' amore dopo la grande esclusione

In Israele c'è tanto azzurro. Viviani fa suo il primo sprint : A Tel Aviv, nella città dei piaceri e della movida, si divertono un sacco Elia Viviani e Rohan Dennis. Sono loro i volti di questo Giro 101 che scalpita e freme.Nella città gaudente, sono loro a godere: l'azzurro regala subito una vittoria di tappa all'Italia e l'australiano, che nella crono di Gerusalemme aveva masticato amaro, gustato il sapore della rosa fin quando non è arrivato come un bolide l'ultimo corridore, Tom Dumoulin, si prende una ...

Viviani vince allo sprint la seconda tappa del Giro : Tutti aspettavano Elia Viviani e il campione olimpico su pista di Rio 2016 non ha deluso, conquistando in volata la 2a tappa del 101° Giro d’Italia. Ma la Haifa-Tel Aviv ha anche cambiato il leader della classifica, che non è più l’olandese Tom Dumoulin ma l’australiano Rohan Dennis, abile a racimolare secondi preziosi lungo la strada, conquistando...

Giro d'Italia - vittoria in sprint per Viviani - Dennis in rosa : L'oro olimpico di Rio 2016 batte Mareczko. Altri quattro italiani nei primi otto posti - Il più veloce di tutti a Tel Aviv è Elia Viviani, il Campione Olimpico di Rio 2016 nell'omnium su pista, ...

Giro d'Italia - Viviani vince allo sprint. Maglia rosa all'australiano Dennis : La seconda tappa del Giro d'Italia va a Elia Viviani che ha coperto i 167 chilometri da Haifa a Tel Aviv in 3 ore 51'20" davanti a Jacub Mareckzo, Sam Bennet, Niccolò Bonifazio e Sacha Modulo. "Ai 250 metri dal traguardo avanti tentennavano, ma ho anticipato bene, sono riuscito ad agganciare bene Mareczko e poi fare la volata", ha detto Viviani, "È andata bene, bisognava muoversi nel modo migliore. Ringrazio i compagni". Per Viviani è la seconda ...

Giro d'Italia - a Tel Aviv sprint vincente di Viviani. Dennis toglie la rosa a Dumoulin : Da dominatore. L'Italia ritrova dopo parecchio tempo un velocista in grado di cannibalizzare una volata. A Tel Aviv vince Elia Viviani: lo aspettavano tutti, era il logico favorito , mancano molti ...

Giro d'Italia : sprint vincente di Viviani. Maglia rosa a Dennis : Elia Viviani della Quick Step Floors ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia numero 101, 167 chilometri da Haifa a Tel Aviv. Al secondo posto Jakub Mareczko della Wilier Triestina seguito da Sam ...

Viviani piazza lo sprint vincente A Tel Aviv bruciato Mareczko : Epilogo in volata della prima frazione in linea, da Haifa a Tel Aviv. La maglia rosa passa dall'olandese Dumoulin all'australiano Dennis, grazie all'abbuono del traguardo volante

Giro d'Italia : sprint vincente di Viviani - Maglia rosa a Dennis : Elia Viviani della Quick Step Floors ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia numero 101, 167 chilometri da Haifa a Tel Aviv. Al secondo posto Jakub Mareczko della Wilier Triestina seguito da Sam ...

Sagan batte il primo colpo al Nord - il suo sprint fa piangere Viviani : Ma nelle copiose lacrime versate da Elia Viviani sul traguardo della 80ª Gand-Wevelgem, dopo essere stato battuto in volata dal tre volte campione del mondo, c'è tutto il senso dell'occasione sfumata ...