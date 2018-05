Vivendi pronta alla battaglia legale per denunciare il patto occulto su Tim 

lastampa

(Di domenica 6 maggio 2018)non molla la presa su Tim. Il giorno dopo la sconfitta in assemblea i francesi affilano le armi per il contrattacco che si preannuncia non come una guerra-lampo, ma piuttosto come una guerra di nervi. Secondo fonti finanziarie, i legali distarebbero pensando di presentare un esposto a Consob omagistratura per verificare l’ipo...