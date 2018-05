Virtus Bologna Avellino Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

DIRETTA / Pistoia Virtus Bologna (risultato finale 61-74) : colpaccio della V Nera (Serie A1) : DIRETTA Pistoia Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. Le V nere cercano una vittoria per i playoff, contro una The Flexx salva(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:46:00 GMT)

Diretta / Pistoia Virtus Bologna (risultato live 32-45 20') streaming video e tv : intervallo (Serie A1) : Diretta Pistoia Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. Le V nere cercano una vittoria per i playoff, contro una The Flexx salva(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Pistoia Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Pistoia Virtus Bologna, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. Le V nere cercano una vittoria per i playoff, contro una The Flexx salva(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:04:00 GMT)

Finale Nazionale U20 Ecc. Per lo Scudetto sarà Treviso Basket contro Virtus Bologna : Le finali sono trasmesse in diretta streaming su www.fip.it/giovanile e su www.Basketlike.it. E' storica la vittoria della De'Longhi Treviso Basket, che superando l'Umana Reyer Venezia per 65-59 si ...

Virtus Bologna - è il giorno di Jamil Wilson : "Qui per i playoff" : ROMA - In casa della Virtus Segafredo Bologna è stato il giorno di Jamil Wilson, il nuovo acquisto dei bianconeri che lo scorso anno ha già preso contatto con la Serie A avendo giocato ben 30 partite ...

Basket - violenta rissa tra i tifosi di Virtus Bologna e Varese : c'è anche un ferito : Alcuni tifosi della Virtus Bologna e dell'Openjobmetis Varese hanno trasformato una domenica di sport in una rissa vergognosa. Prima della partita di Basket, nei pressi del PalaDozza e più precisamente in via Calori, circa cinquanta supporters di entrambe le squadre se le sono date di santa ragione. Diversi testimoni hanno parlato di cinghiate, manganellate e coltelli: una persona è rimasta anche ferita ad una gamba, probabilmente perché colpito ...

Virtus Bologna - in arrivo Jamil Wilson : ROMA - Dopo aver incassato la seconda sconfitta casalinga consecutiva , la Virtus Segafredo Bologna - che è alle prese con una grave emergenza infortuni , Michael Umeh e Alessandro Gentile sono ...

Virtus Bologna - in arrivo Jamil Wilson : ROMA - Dopo aver incassato la seconda sconfitta casalinga consecutiva , la Virtus Segafredo Bologna - che è alle prese con una grave emergenza infortuni , Michael Umeh e Alessandro Gentile sono ...

Diretta/ Virtus Bologna-Varese (risultato live 52-47) streaming video e tv : elastico dei felsinei (basket A1) : Diretta Virtus Bologna Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre vanno a caccia di un posto nei playoff, gli emiliani sono messi meglio(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:37:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Bologna-Varese (risultato live 36-28) streaming video e tv : intervallo (basket A1) : DIRETTA Virtus Bologna Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre vanno a caccia di un posto nei playoff, gli emiliani sono messi meglio(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:05:00 GMT)

Virtus Bologna Varese/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket A1 27^ giornata) : diretta Virtus Bologna Varese, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre vanno a caccia di un posto nei playoff, gli emiliani sono messi meglio(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:30:00 GMT)

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Diretta/ Torino Virtus Bologna (risultato finale 65-67) streaming video e tv : Virtus d'un soffio! : Diretta Torino Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:27:00 GMT)

DIRETTA/ Torino Virtus Bologna (risultato live 47-51) streaming video e tv : Torino torna sotto : DIRETTA Torino Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:58:00 GMT)