VIDEO Moto3 | cadono tutti nel GP di Spagna! Canet butta giù Bastianini | Martin e Arbolino!

(Di domenica 6 maggio 2018) Il GP di Spagna diè stato vinto dal tedesco Philipp Oettl ma a caratterizzare la gara è stata una caduta avvenuta a quattro giri dalla fine. Lo spagnolo Aron, nel tentativo di superare il connazionale Jorgeper la quarta posizione, ha perso l’anteriore e quindi il controllo della sua moto. Il pilota del team Estrella Galicia 0,0 è quindi finito contro il leader del Mondiale (ora superato in classifica da Marco Bezzecchi), innescando una reazione a catena che ha coinvolto anche Eneae Tony Arbolino. Un incidente davvero sfortunato, che ha privato la gara di un finale entusiasmante, visto che i quattro piloti erano in lotta per la vittoria con Oettl. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche importanti.era dolorante ad una mano ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave;, invece, ha riportato un trauma all’inguine, nel ...