VIDEO incidente MotoGP | Pedrosa stende Lorenzo e Dovizioso Tutti giù per terra a Jerez

Fittipaldi - incidente alla 6 Ore di Spa/ VIDEO - Wec : fratture multiple alle gambe per il nipote di Emerson : Fittipaldi, incidente alla 6 Ore di Spa (Wec 2018): Video. fratture multiple alle gambe per il nipote di Emerson: il pilota brasiliano è stato operato. Le ultime notizie sulle condizioni(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:30:00 GMT)

Atalanta - delirio nello spogliatoio : Gollini-Gomez giocano a basket con… incidente [VIDEO] : L’Atalanta sta disputando una stagione veramente entusiasmante, la squadra di Gasperini è in lotta per la qualificazione in Europa League. La squadra si prepara per la difficile trasferta contro l’Atalanta, nel frattempo la squadra è sempre più unita, in particolar modo delirio nello spogliatoio, i più scatenati il portiere Gollini e l’attaccante Papu Gomez. Spettacolo a basket con piccolo… incidente. In particolar modo ...

Londra - esplosione durante festa ebraica : 30 feriti/ VIDEO - "solo un incidente" : esclusa l'ipotesi terrorismo : Londra, esplosione ad una festa ebraica: diversi feriti, almeno 30. Ultime notizie Video: scoppio durante falò per la celebrazione di Lag Ba'omer, diverse le ipotesi, ancora incerte le cause(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:08:00 GMT)

Paura alla stazione - bimba cade tra la banchina e il treno : il VIDEO dell’incidente : L’incidente è avvenuto in una stazione del Sud-Est della Cina. La bimba, di due anni, improvvisamente è caduta nello spazio tra i binari e il treno fermo. L’ha salvata un poliziotto.Continua a leggere

Tragico incidente in Calabria : 22enne in fin di vita VIDEO : Nella serata di ieri 29 aprile sulle strade calabresi si è verificato l'ennesimo gravissimo incidente stradale [Video]. Una ragazza di soli 22 anni si trova in condizioni di salute disperate, mentre altri tre ragazzi sono feriti. Calabria, 22enne ferita gravemente in un incidente stradale Un drammatico #incidente stradale si è verificato nella serata di ieri verso le 22:00 in provincia di #Reggio Calabria, precisamente nei pressi del comune di ...

Genova - incidente in stazione a Brignole - VIDEO : Lieve incidente ferroviario questa mattina nella stazione di Genova Brignole, quando un treno senza passeggeri in fase di manovra ha deragliato e si è schiantato sul vicino binario tronco. I motivi dell'incidente sono ancora da chiarire e non è escluso che alla base ci sia stato un guasto del sistema di controllo della marcia del treno (SCMT). Il treno sarebbe dovuto partire dalla stazione di Brignole in direzione Busalla, ma la circolazione è ...

Incidente Ricciardo Verstappen/ VIDEO - disastro Red Bull : manovra assurda dell'olandese (GP Azerbaigian 2018) : Incidente Ricciardo Verstappen GP Azerbaigian: Video, disastro Red Bull. manovra assurda dell'olandese: cambia due volte direzione e il pilota australiano non riesce a evitare l'impatto.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:50:00 GMT)

VIDEO incidente Fernando Alonso - toccato da Sergey Sirotkin : compromesso il GP di Azerbaijan : Fernando Alonso ha compromesso il GP di Azerbaijan a causa di un contatto con Sergey Sirotkin nel corso del primo giro. Lo spagnolo è stato toccato dall’avversario e la sua vettura è stata danneggiata. Il due volte Campione del Mondo è riuscito comunque a proseguire la corsa e proverà a lottare per conquistare dei punti. Di seguito il VIDEO dell’Incidente tra Alonso e Sirotkin a Baku. FOTOCATTAGNI Clicca qui per ...

VIDEO incidente Kimi Raikkonen : manovra azzardata su Esteban Ocon - entra la safety car nel GP Azerbaijan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA Kimi Raikkonen subito protagonista nel corso del primo giro del GP di Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari doveva rimontare dalla sesta posizione in griglia, ha subito subito un sorpasso da Esteban Ocon e ha cercato di operare il controsorpasso ma purtroppo ha toccato la Force India. Lo scandinavo si è poi fermato ai box sprofondato in dodicesima posizione, la gara ...

Calabria - grave incidente stradale : un morto e un ferito VIDEO : Ancora sangue sulle strade della #Calabria, poche ore fa un drammatico sinistro [Video] ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Sulla dinamica stanno lavorando gli inquirenti giunti sul posto. Nei giorni scorsi in Calabria si è verificato un altro sinistro mortale. Calabria, un morto e un ferito a causa di un incidente stradale Nella giornata di oggi 27 aprile in Calabria si è verificato l'ennesimo #incidente stradale ...

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni VIDEO : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un #Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

CANADA - FURGONE INVESTE PEDONI A TORONTO/ VIDEO ultime notizie : morti - incidente o attentato terroristico? : TORONTO, FURGONE sulla folla in CANADA: Video, ultime notizie. incidente o attentato terroristico? Arrestato l'autista, ci sarebbero morti e almeno 8 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Nathalie Caldonazzo ferita - il VIDEO dopo l'incidente : "Rabbia per chi mi ha fatto questo" : "E ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare...". Questo lo sfogo di

Nathalie Caldonazzo - VIDEO ‘forte’ in ospedale dopo l’incidente : “Rabbia per chi mi ha fatto questo” : Nathalie Caldonazzo pubblica un video ‘forte’ dall’ospedale dopo l’incidente: “Rabbia per chi mi ha fatto questo” Rabbia e sconforto: sono questi i due sentimenti che albergano in Nathalie Caldonazzo in questi giorni. L’attrice, che è stata coinvolta in un incidente stradale pochi giorni fa, ha pubblicato un forte video sul suo profilo Instagram dove si […] L'articolo Nathalie Caldonazzo, video ...