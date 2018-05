Video Highlights Udinese-Inter 0-4 | Tabellino Serie A 06-05-2018

Video/ Viterbese Pontedera - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 38giornata - : Video Viterbese Pontedera , 1-0, highlights e gol della partita, valida nella 38giornata di Serie C. Gialloblu avanti con il gol di Celiento al 21'.

Video/ Prato Siena (2-3) : highlights e gol della partita (Serie C 38 giornata) : Video Prato Siena (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella 38^ giornata della Serie C. Robur al successo con la doppietta di Marotta e Emmausso. (Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:10:00 GMT)

Video/ Piacenza Livorno (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Piacenza Livorno (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 38^ giornata della Serie C. Pareggio pesante in casa dei lupi biancorossi.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:48:00 GMT)

Video/ Salernitana Entella (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Salernitana Entella (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. Granata al successo con il gol di Bocalon.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:42:00 GMT)

Video/ Frosinone Carpi (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Frosinone Carpi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Canarini avanti con la rete di Dionisi nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:38:00 GMT)

Video/ Novara Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Novara Pescara (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Valzania pareggia i conti per i delfini al Silvio Piola.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:36:00 GMT)

Video/ Spezia Pro Vercelli (5-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Spezia Pro Vercelli (risultato finale 5-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. Trionfo dei liguri con doppiette di Marilungo e Gilardino.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:20:00 GMT)

Video/ Ternana Palermo (2-3) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Ternana Palermo (risulato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Successo rosanero con La Gumina e Rolando!.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:18:00 GMT)

Video/ Venezia Foggia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Venezia Foggia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. I lagunari centrano i play off promozione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:16:00 GMT)

Video/ Milan Verona (4-1) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Milan Verona (4-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Buon successo dei rossoneri: Hellas già retrocessa in Serie B a fine stagione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:12:00 GMT)

Video/ Juventus-Bologna (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Juventus Bologna (3-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Le immagini salienti del match allo Stadium (sabato 5 maggio 2018)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 04:02:00 GMT)

Video Gol Juventus-Bologna 3-1 : Highlights e Tabellino Serie A 5-5-2018 : Risultato Finale Juventus-Bologna 2-1: Cronaca e Video Gol Verdi, aut. De Maio, Khedira, Dybala e Highlights Partita 35^ Giornata Serie A 5 Maggio 2018. Seppur in rimonta e con qualche rischio di troppo, la Juventus sconfigge il Bologna di Donadoni e mantiene il suo vantaggio sul Napoli in classifica, anche se con una partita in più. I padroni di casa dominano tutto il primo tempo, ma senza riuscire a pungere, anzi: Khraft colpisce il ...

Video Giro d’Italia 2018 - gli highlights e la sintesi della prima tappa. Dumoulin guadagna su tutti : Tom Dumoulin ha vinto la cronometro individuale di Gerusalemme, prima tappa del Giro d’Italia 2018. L’olandese si è imposto con autorevolezza al termine dei 9,7 chilometri tra le strade della capitale di Gerusalemme e ha subito messo in chiaro le cose nei confronti degli avversari diretti: 37” di vantaggio nei confronti di uno spentissimo Chris Froome che ha pagato a caro prezzo la caduta in ricognizione, 50” su Fabio Aru ...