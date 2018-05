Vertice del centrodestra questa sera a Palazzo Grazioli

Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli : Il Vertice del centrodestra per fare il punto in vista delle consultazioni di domani al Quirinale è stato convocato, si apprende, per questa sera a Palazzo Grazioli, a Roma. Vi parteciperanno, tra gli ...

Berlusconi contro il voto anticipato Vertice prima delle consultazioni : Anna Maria Greco Roma Per Silvio Berlusconi allontanare il voto è la priorità. 'Non solo per Forza Italia e per il centrodestra -ragiona-, ma per il Paese'. A Matteo Salvini, prima che facesse le sue ...

Usa-Cina - fallisce Vertice di Pechino. Le due delegazioni : «risultati deludenti» : Si è chiuso con un risultato deludente , da ambo le parti, il Comprehensive dialogue Usa-China che ha visto a Pechino confrontarsi due squadre di negoziatori di altissimo livello costrette a prendere ...

Il Coro di Voci Bianche dell'Accademia Chigiana alla Micat in Vertice : La Chiesa di Sant'Agostino , a Siena in Prato Sant'Agostino, ospita venerdì 4 maggio alle ore 21 un concerto del Coro di Voci Bianche Chigiana Children's Choir diretto da Raffaele Puccianti nell'...

Tavolo della sicurezza in Valtiberina - Vertice a Pieve Santo Stefano : ... è costantemente impegnata nell'azione di controllo economico-finanziario del territorio a difesa degli interessi fiscali e valutari dello Stato, dell'economia legale e della libera concorrenza del ...

COREA DEL NORD - “CHIUDIAMO SITO PER TEST NUCLEARI”/ Vertice Trump-Kim Jong-un - Papa “dialogo per Coree libere” : La COREA del NORD chiude il SITO per gli esperimenti nucleari, Kim: “Non sono il tipo che usa queste armi”. Nuova mossa verso la pace mondiale da parte del leader NORDCOREAno(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:55:00 GMT)

Il Vertice della Pace e la Cina dell’Imperatore : La Pace è sbocciata nella penisola coreana. Salvo sorprese. La "tregua" che aveva interrotto, nel luglio del 1953, l'immane massacro della guerra di Corea (circa due milioni di morti!), "l'accordo di armistizio" di Panmunjom, si appresta a diventare un vero trattato di Pace. Kim Jong-un, il dittatore del Nord, e Moon Jae-in, il presidente liberale del Sud, stanno scrivendo i libri di storia. "Le due Coree si impegnano alla fine delle ...

Cambio al Vertice del gruppo Gedi. Mondardini lascia - Cioli nuova ad : La manager, nominata vicepresidente con John Elkann, resterà alla guida di Cir Monica Mondardini lascia il posto di amministratore delegato di Gedi, il gruppo nato dalla fusione tra Itedi e Espresso ...

Kim arriva a Sud - via al Vertice-show delle due Coree Foto E il dittatore avvelena la terra : Per la prima volta un leader del Nord varca il confine. Sul tavolo la pace definitiva e la denuclearizzazione

Storico Vertice tra le Coree : il test della verità per Kim in 7 domande : Appuntamento cruciale questa notte tra i due presidenti, il primo dal 2007, in vista dell’ancora più Storico summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump, che dovrebbe tenersi agli inizi di giugno. Dal trattato di pace al programma nucleare, tutti gli interrogativi sul tavolo...

COREA DEL NORD - CROLLATO IL SITO PER TEST NUCLEARI?/ Vertice tra Kim Jong-un e Moon Jae-in - si parlerà di... : Secondo studi di una università cinese sarebbe collassato il SITO NORDCOREAno per i TEST nucleari, una serie di gallerie costrite dentro una montagna, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...