Vertice centrodestra a Palazzo Grazioli | resa dei conti Salvini-Berlusconi

Centrodestra ultima spiaggia : Vertice Salvini-Meloni per rispondere a Berlusconi : Per il futuro governo si parte dalla nostra area politica, che ha vinto le elezioni del 4 marzo, e dai nostri programmi. Di Maio si metta l'anima in pace'. Carroccio resta contrario a qualsiasi ...

Governo - centrodestra Vertice da Berlusconi per rispondere al M5s. Bernini FI 'Di Maio inquietante' : ... evitando l'avventura di un ritorno alle urne che risulterebbe schizofrenia politica sulla pelle del Paese'. rep Approfondimento Di Maio riapre a Salvini e cede sul premier per l'intesa di CARMELO ...

Centrodestra - stasera il Vertice a Palazzo Grazioli : Roma, 6 mag. (AdnKronos) – Centrodestra riunito nel giorno della mano tesa di Di Maio al Carroccio. E’ infatti in programma per stasera, a Palazzo Grazioli, il vertice di Centrodestra con Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Domani alle 11, davanti a Sergio Mattarella, si presenterà la delegazione unitaria di Fi, Lega e Fdi, con i leader e i ...

Governo - resa dei conti nel centrodestra : Vertice stasera da Berlusconi : Il Paese ci chiedeva dove siete e noi - ha proseguito Richetti - facevamo solo l'elenco delle cose fatte' , 'ma la politica vive anche di relazioni'. Richetti ha ribadito il no del Pd 'a Governo ...

