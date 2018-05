Verona | Shakespeare in Love e Momix per 70ma Estate Teatrale 2

Verona : Shakespeare in Love e Momix per 70ma Estate Teatrale : Verona, 6 mag. (AdnKronos) - Sarà un’articolata serie di appuntamenti di prosa, danza e musica, con cinquantanove serate di spettacolo, trentasette al Teatro Romano e ventidue in Corte Mercato Vecchio, a festeggiare quest’anno la 70? edizione dell’Estate Teatrale Veronese. Un ricco cartellone di eve