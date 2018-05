Velisti dispersi nell'Atlantico - la moglie : "Riprendete le ricerche" : Velisti dispersi nell'Atlantico, la moglie: "Riprendete le ricerche" Aldo Revello e Antonio Voiena sono scomparsi il 2 maggio al largo delle Azzorre. Sabato 5 maggio è scattato lo stop previsto dai protocolli. Rosa Cilano, moglie di Revello, fa appello al presidente Mattarella: "Se hanno urtato qualcosa, si trovano su ...

Velisti dispersi : la Farnesina chiede a Lisbona la ripresa delle ricerche : “La Farnesina, attraverso l’Ambasciata d’Italia a Lisbona, sta compiendo ulteriori passi sulle Autorita’ portoghesi affinche’ possano riprendere le ricerche dell’imbarcazione a vela con a bordo i due italiani“: lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri. Sono state sospese ieri le ricerche dei due Velisti, Aldo Revello e Antonio Voinea, dispersi dal 2 maggio nell’oceano Atlantico tra le isole ...

Velisti dispersi nell'Atlantico - stop alle ricerche : Sono state sospese le ricerche dei due Velisti, un italiano e un romeno, dispersi dal 2 maggio scorso nell'Oceano Atlantico, tra le isole Azzorre e la costa portoghese. La notizia è stata confermata ...

Velisti dispersi - la moglie di Revello : “Se hanno urtato qualcosa sono su una zattera” : “Ci potrebbe magari essere la possibilità che abbiano urtato un container piuttosto che una balena. Di conseguenza a questo punto torniamo al fatto che loro sono certamente sulla zattera. Perché, anche se scontri un container, hai tutto il tempo per riuscire a tirare giù la zattera che oltretutto è in un posto accessibilissimo, accedervi e metterti in salvo. Mio marito ha sempre avuto sangue freddo a gestire situazioni faticose e problemi. ...

Velisti dispersi - appello per ricerche : 13.10 "Ci sono infiniti casi di sopravvissuti su una zattera oltre 70 giorni. Faccio appello al governo e al presidente Mattarella perché facciano pressioni sul Portogallo per continuare le ricerche". Lo chiede Rosa Cilano, la moglie di Aldo Revello disperso tra Azzorre e Portogallo con l'amico Antonio Voinea. "Sono al nostro fianco Velisti esperti come Giovanni Soldini che sostengono che potrebbero trovarsi su una zattera portati dalla ...

Velisti dispersi - l’appello della moglie di Revello : continuate le ricerche : Sono state sospese ieri sera le ricerche dei due Velisti dispersi nell’Atlantico dal 2 maggio, Aldo Revello e lo skipper Antonio Voinea: Rosa Cilano, moglie di Revello, ha lanciato un appello per continuare le ricerche, perché “ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perche’ facciano pressioni sulle ...

Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico : sospese le ricerche di Aldo e Antonio : Sono state sospese le ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea, i due Velisti che risultano dispersi dal 2...

Sono state sospese le ricerche di due Velisti - di cui uno italiano - dispersi nell’Atlantico da quattro giorni : Sono state sospese le ricerche del 53enne italiano Aldo Revello e del 31enne di origine rumena Antonio Voinea, i due velisti dispersi nell’Oceano Atlantico dal 2 maggio. L’ultimo segnale dal sistema satellitare della barca a vela Bright, su cui i due The post Sono state sospese le ricerche di due velisti, di cui uno italiano, dispersi nell’Atlantico da quattro giorni appeared first on Il Post.

Che cosa può essere accaduto ai due Velisti dispersi : ... si chiama Bright Company Charter, co-proprietari Aldo e la moglie Rosa Cilano, e il suo amico e marinaio Antonio Voinea, romeno da tempo in Italia, stavano riportando nel Vecchio mondo il Bright , ...

Velisti dispersi - sospese le ricerche : 20.34 sospese le ricerche dei due Velisti dispersi da 2 maggio nell' Atlantico. La notizia è stata confermata dal consolato italiano e dalla Farnesina alla moglie dello skipper. "Hanno bloccato le ricerche perché siamo oltre il tempo massimo previsto dal protocollo" conferma la donna, che annuncia un nuovo appello. "Devo restare lucida, sono certa che Aldo e Antonio siano ancora là ad aspettare",ha detto. I due erano di ritorno da Martinica ...

Sospese le ricerche dei due Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : La Farnesina ha fatto sapere che le ricerche dei due velisti sono state interrotte. La moglie di Revello: "Devo rimanere lucida, perché sono certa che Aldo e Antonio siano ancora là ad aspettare".Continua a leggere

Velisti dispersi nell'Atlantico - sospese le ricerche - : I due skipper erano partiti dalla Martinica il 7 aprile per riportare la barca a vela alla Spezia. Il 2 maggio l'ultimo segnale dal sistema satellitare tra le Azzorre e la costa portoghese

Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico : sospese le ricerche : Sono state sospese le ricerche dei due Velisti, Aldo Revello e Antonio Voinea, dispersi dal 2 maggio nell'Oceano Atlantico. La notizia è stata confermata dalla Farnesina alla moglie di Revello, Rosa ...

Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : sospese le ricerche | La moglie : “Continuate - sono su una zattera” : Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: sospese le ricerche | La moglie: “Continuate, sono su una zattera” La moglie dello skipper non si arrende: “sono certa che siano su una zattera” Continua a leggere