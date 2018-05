Velisti dispersi | nave della Marina italiana in zona per ricerche

Velisti dispersi nell'Atlantico - una nave della Marina militare nella zona per le ricerche : nave Alpino opererà con l'elicottero di bordo lunedì e martedì, durante un transito già programmato in quelle acque. Anche la Farnesina preme su Lisbona affinché le ricerche in mare riprendano

Velisti dispersi - la Farnesina si muove per riprendere le ricerche | La moglie : “Nuova speranza” : Velisti dispersi, la Farnesina si muove per riprendere le ricerche | La moglie: “Nuova speranza” “Non pretendiamo si cerchi per mesi, ma soli tre giorniin queste condizioni sembrano davvero troppo pochi” Continua a leggere

Velisti dispersi - la moglie di Revello : speranza dall’intervento della Farnesina : “La notizia che la Farnesina sta facendo ancora pressioni sulle autorita’ portoghesi ci riempie di nuova speranza. Continuiamo a chiedere alle istituzioni, a ogni livello, di intervenire. Non pretendiamo si cerchi per mesi, ma soli tre giorni in queste condizioni sembrano davvero troppo pochi“: lo ha dichiarato Rosa Cilano, la moglie Aldo Revello, uno dei due Velisti dispersi nell’oceano Atlantico, le cui ricerche da ...

Velisti dispersi - la Farnesina chiede al Portogallo di riprendere le ricerche. Moglie dello skipper : “Sono sulla zattera” : “Ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché facciano pressioni sulle autorità portoghesi per continuare a cercare Aldo e Antonio”. Rosa Cilano non vuole arrendersi e chiede alle istituzioni italiane di spingere perché i mezzi portoghesi tornino in mare a cercare suo marito, Aldo Revello, disperso dal ...

Velisti dispersi nell’Atlantico - la moglie di Ravello : “E’ possibile siano fuori dalla zona delle ricerche” : “C’è la possibilità che non siano nella zona in cui sono stati cercati o perlomeno non sappiamo se sono stati cercati in quella zona dove noi presupponiamo che fossero. Giovanni Soldini ha detto che lui avrebbe fatto le ricerche 40 miglia oltre la zona dove sono state eseguite attualmente. Lui dice che una zattera viaggia, e anche veloce, quindi fai un percorso infinito con un po’ di vento, un po’ di onda un po’ di ...

