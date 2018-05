Velisti dispersi | l’appello della moglie di Revello | continuate le ricerche

meteoweb.eu

: Velisti dispersi nell'Atlantico, sospese le ricerche. La moglie dello skipper italiano: non fermatevi, loro sono lì… - RaiNews : Velisti dispersi nell'Atlantico, sospese le ricerche. La moglie dello skipper italiano: non fermatevi, loro sono lì… - MediasetTgcom24 : Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico: sospese le ricerche #velisti - lavocedelne : RT @TgrVeneto: #Velisti dispersi nell'#Atlantico: la Marina portoghese sospende le ricerche. Nessuna conferma che i pochi relitti trovati s… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Sono state sospese ieri sera ledei duenell’Atlantico dal 2 maggio, Aldoe lo skipper Antonio Voinea: Rosa Cilano,di, ha lanciato un appello per continuare le, perché “ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al PresidenteRepubblica Sergio Mattarella perche’ facciano pressioni sulle autorita’ portoghesi per continuare a cercare Aldo e Antonio“. Ci sono “al nostro fiancoesperti come Giovanni Soldini e altri che sostengono che potrebbero trovarsi su una zattera anche in una zona diversa, portati dalle correnti“. La zatterabarca a vela con la quale i due skipper stavano rientrando in Italia dai Caraibi, è dotata di “ami per pescare e dà la possibilità di sopravvivere a 10 persone. ...