Varicella party | mamma no-vax nella bufera Le Iene | il movimento del Dott

Le Iene Show/ Diretta e servizi : il "Varicella party" e l'indagine sulla mica : Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 6 maggio, in prima serata su Italia 1: tra i servizi della serata, quello dedicato al varicella party e sul minerale mica.

Siamo sicuri che l’invito al Varicella party di Milano non fosse una trollata? : (Foto: Smith Collection/Getty Images) Nella serata tra lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio è comparso su Facebook un post sulla varicella che ha fatto molto discutere. Pubblicato da una signora che è madre di un bambino di pochi anni, il post riporta testualmente “Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano!”. Dato che il testo sembra far riferimento ai famigerati gruppi di contagio, ossia ...

"Varicella party" - bufera social sul post. Il virologo Burioni : "Difendiamo i bambini" : Suscita polemiche il post condiviso su Facebook da una giovane mamma genovese residente a Milano che ha invitato altri genitori a portare i propri bimbi ad un "varicella party" il cui unico obiettivo ...

Madre no vax lancia il "Varicella party" a Milano : "Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano": questo stamp postato su Facebook e Twitter da un'attivista del movimento Siamo, del medico antivax radiato Dario Miedico, ha scatenato nuovamente la polemica fra chi è a favore e contro i vaccini. E anche la reazione dell'assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera. Un post ironico secondo la pagina Facebook di SiAmo che ha difeso la mamma ...

"Varicella party" delle mamme No Vax. È polemica : 'Domani Varicella Party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano!'. L'invito, lanciato in un post su Facebook da una mamma milanese, fa il giro del web e suscita l'immediata reazione ...

'Varicella party' : bufera a Milano per il post di una mamma no vax : Il post è corredato di faccina sorridente e palloncino rosso. Allegro e lezioso, su sfondo rosa, come si addice a una festa tra bambini. Forse è una provocazione, forse un vero invito. 'Domani ...

Vaccini - "Varicella party a Milano" : bufera sul post della mamma no vax. L'assessore : "Irresponsabile" : Il movimento Siamo del medico radiato Dario Miedico prende le parti della donna: "Stava solo facendo ironia". La condanna del virologo Burioni: "Difendiamo i...

Varicella party : l'annuncio su Facebook che infiamma il web : Alcune ore fa, sul web e sui social si è scatenata un bufera di grande entità per via di una mamma che sul suo profilo Facebook ha pubblicato l'annuncio di un Varicella party in quel di Milano. La festa con tema virus aveva lo scopo di far contrarre la malattia ai propri figli in modo tale che questi ultimi ottenessero gli anticorpi e non fosse così necessario effettuare i vaccini. L'idea della donna ha creato un putiferio non di poca ...