Valute | la fuga selettiva dai mercati emergenti | ecco perché sta cambiando il vento

ilsole24ore

(Di domenica 6 maggio 2018) Il dollaro in fase di rafforzamento costante e i titoli di Stato americani ormai stabilizzati intorno al 3%, hanno fatto risuonare i primi segnali dall’allarme sui Paesi. O meglio: di disimpegno. Per la prima volta da 15 mesi i fondi obbligazionari specializzati in bondhanno registrato riscatti con un deflusso netto di un miliardo e 200 milioni nell’ultima settimana...