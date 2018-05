Valutazione dei vecchi Huawei P9 | P10 e Mate 9 | l’azienda concede buoni per l’usato

Valutazione ufficiale dei Samsung Galaxy S8 e S7 usati per acquisto del Galaxy S9 : In questi mesi ci siamo soffermati spesso e volentieri sulle valutazioni degli smartphone usati giunti sul mercato da un po' di tempo a questa parte, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S8 e Galaxy S7. Questa volta il riferimento cade su un'iniziativa ufficiale da parte del produttore coreano ed in particolare sulla divisione italiana, relativamente all'acquisto di un Samsung Galaxy S9. Premesso che diventa fondamentale analizzare al meglio il ...