Valeria Marini contro Rita Rusic “Non è mai stata carina con me” Domenica Live

Rita Rusic contro Valeria Marini : "Cecchi Gori non si deve far usare - lei ha rovinato la nostra famiglia" : Compleanno amaro per Vittorio Cecchi Gori. Il noto produttore cinematografico, tornato in grande forma dopo il malore dei mesi scorsi, ha voluto festeggiare i suoi 76 anni nello studio de Il Sabato Italiano su Rai 1. Per festeggiarlo, da Miami si è collegata la sua ex moglie Rita Rusic, che le è stata molto vicina durante l'ultimo periodo delicato. Il momento idilliaco, però, è stato rovinato da una polemica circa la festa di compleanno ...

Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini una torta da Oscar : torta dorata con quattro statuine dell'Oscar per il 76esimo compleanno, in pieno stile hollywoodiano, di Vittorio Cecchi Gori. Magistrati, professori, avvocati, manager e tanti amici del mondo dello show-business non sono mancati all'appuntamento per brindare al produttore, anche dopo i recenti avvenimenti che hanno messo a dura prova la sua salute. Ma gli obiettivi sono puntati su ...

Sabato Italiano - Rita Rusic : “Valeria Marini ha rovinato la famiglia Cecchi Gori” : A Sabato Italiano, trasmissione condotta da Eleonora Daniele, Rita Rusic in collegamento da Miami attacca duramente Valeria Marini: “Ha rovinato la famiglia, è lei che ha rovinato tutto. A Natale, Vittoria non poteva andare a casa del padre. Una volta, al compleanno di Mario, mi ha cacciato davanti a tutti. Devi imparare a non farti usare e devi avere rispetto per i figli”. Si è conclusa così, bruscamente, la festa organizzata dal programma per ...

Valeria Marini e Patrick Baldassari stanno insieme?/ Ritorno di fiamma e a breve un figlio : passione in Egitto : Valeria Marini e Patrick Baldassari sono tornati insieme. La showgirl, intervistata dal settimanale Nuovo, svela: "Ci eravamo solo allontanati". Presto un figlio?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

