Valentino Rossi | GP Spagna | “Peggio di quello che pensavo Siamo lenti a reagire | ma in

MotoGP - Yamaha non all’altezza di Valentino Rossi! Moto inguidabile - il Mondiale è già un’utopia : Valentino Rossi è in crisi in questo avvio di Mondiale MotoGP, il Dottore sta avendo delle difficoltà importanti con la sua Yamaha, questa Moto non è all’altezza della situazione e lottare per il Mondiale sembra una vera e propria utopia. Il centauro di Tavullia ha sì concluso al quinto posto il GP di Spagna ma a causa dell’incidente che ha coinvolto Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa senza dimenticarsi delle cadute di ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : A metà gara il campione del mondo in carica comanda , nonostante un grosso rischio in curva 11, e allunga di circa un secondo sul duo Ducati, con Pedrosa che sembra fare fatica a tenere il passo dei ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze su Maverick Vinales, 23 su Andrea Iannone e 24 su Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è addirittura a 30. Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : Marc Marquez (Honda) vince il Gran Premio di Spagna della MotoGP e, grazie alle disavventure degli avversari, vola al comando della classifica generale allungando a +24 su Andrea Dovizioso (Ducati) che conclude anzitempo la sua gara per colpa di uno spettacolare incidente a tre con il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (Honda). Chi approfitta di questo incredibile “botto” è il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) ...

MotoGP - Valentino Rossi completa il Giro del Mondo! Record del Dottore - 46mila chilometri in gara : Valentino Rossi ha conquistato un nuovo Record, un nuovo primato per il Dottore che continua a scrivere pagine di storia del motociclismo. Il centauro di Tavullia, infatti, ha percorso in gara ben 40.075 chilometri durante la sua folgorante carriera: si tratta infatti dell’equivalente della circonferenza terrestre. Il pilota della Yamaha ha così completato il suo personale Giro del Mondo, in sella a 300 km/h, vincendo e dominando in ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...

MotoGP - a Jerez Valentino Rossi può raggiungere la circonferenza della Terra per km percorsi in gara : Mondo: Valentino Rossi. Diamo i numeri Di fronte ai dati, alle statistiche, di un Valentino Rossi mostruoso, non si può fare altro che inchinarsi. È divertente, però, dare un po'... i numeri di ...

MotoGP - a Jerez Valentino Rossi può raggiungere il diametro della Terra per km percorsi in gara : Mondo: Valentino Rossi. Diamo i numeri Di fronte ai dati, alle statistiche, di un Valentino Rossi mostruoso, non si può fare altro che inchinarsi. È divertente, però, dare un po'... i numeri di ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marquez il favorito - Honda veloci. Dovizioso ci crede - Valentino Rossi cerca l’impresa : Semaforo verde alle ore 14.00 in Spagna per il quarto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lungo i 4.423 km di Jerez de la Frontera, tracciato vecchio stile con curvoni veloci e tratti molto lenti, le Honda partono coi favori del pronostico per quanto dimostrato nel corso dei turni di libere e delle qualifiche. Marquez favorito – Marc Marquez, Daniel Pedrosa e Cal Crutchlow compongono il tridente della scuderia di Tokyo. Il campione del ...

MotoGP : Valentino Rossi - che succede? Yamaha in crisi - il Dottore non riesce a guidare come vorrebbe. Serve un miracolo per la gara : “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il bilanciamento della moto, ma la mattina vado un po’ meglio, abbastanza bene, nel senso che sono più vicino ai migliori. Però al pomeriggio, quando si alzano le temperature, vado in crisi con le gomme e sono un po’ in difficoltà sia davanti che dietro, quindi tutto diventa più difficile”. Con queste parole Valentino Rossi ha commentato il decimo ...

Valentino Rossi - GP Spagna 2018 : “Sarà una gara dura. Zarco non in Yamaha per causa mia? Pura fantasia” : Decimo tempo al termine delle qualifiche del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP), Valentino Rossi non può essere certo contento del passo messo in evidenza dalla Yamaha a Jerez de la Frontera, sia sul giro secco che soprattutto guardando alla gara di domani, in prospettiva molto difficile per il campione di Tavullia. “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP / Crutchlow in pole position - male Valentino Rossi (Gp Spagna Jerez 2018) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Spagna 2018 Jerez: la lotta per la pole position sul circuito andaluso, primo dei quattro appuntamenti in Spagna (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:00:00 GMT)

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato qualifiche. Pole a sorpresa di Crutchlow - delude Marquez - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Cal Crutchlow ha ottenuto la Pole position nel GP di Spagna. Il britannico è uscito vincitore da una qualifica per cuori forti, con tanti piloti in lotta per la prima fila. A spuntarla è stato il pilota del Team di Lucio Cecchinello, che ha stampato un tempo di 1’37″653, nuovo record della pista. Una prestazione notevole, soprattutto considerando che Crutchlow, a differenza di altri piloti, montava la gomma dura all’anteriore. ...