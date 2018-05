Usa | scoperta shock nel territorio dei nativi | 200 cavalli trovati morti

Scoperta vicino a GerUsalemme quella che potrebbe essere la città perduta di re Davide : Esiste davvero la città perduta di re Davide? Gli archeologi sostengono di aver trovato vicino a Gerusalemme le rovine di un villaggio risalente al mille avanti Cristo che avrebbe legami con la storia biblica....

Scoperta serra con 900 chili di cannabis nel RagUsano - tre arresti - : La polizia, a Vittoria, ha scoperto 6mila piante su un'area di 30 mila metri quadrati che, ufficialmente, serviva per la coltivazione di peperoni. Fermati il titolare e due braccianti. Sequestrati ...

Scoperta serra con 900 chili di cannabis nel RagUsano - tre arresti : Scoperta serra con 900 chili di cannabis nel Ragusano, tre arresti La polizia, a Vittoria, ha scoperto 6mila piante su un'area di 30 mila metri quadrati che, ufficialmente, serviva per la coltivazione di peperoni. Fermati il titolare e due braccianti. Sequestrati stupefacenti per un valore compreso tra 500mila e un milione di ...

RagUsa - scoperta piantagione di cannabis tra i pomodori : È bastato un drone della Polizia di Stato per far emergere qualcosa che andava avanti da tempo nella provincia di Ragusa. Una serra contenente almeno 15 mila piante di cannabis era stata tatticamente nascosta tra le piantagioni di pomodoro nelle campagne di Vittoria, riconducibili a un uomo di 53 anni prontamente finito in manette nel corso dell'operazione di ieri.Gli agenti sono entrati in azione ieri e hanno sequestrato complessivamente 6 ...

RagUsa - serra marijuana scoperta col drone : sequestrati 6.500 kg : Roma, 2 mag. , askanews, A Ragusa la polizia ha scoperto una grossa piantagione di marijuana , 'cannabis sativa', , arrestando un 53enne. Dopo aver individuato l´area con esattezza grazie all´utilizzo ...

RagUsa - serra marijuana scoperta col drone : sequestrati 6.500 kg : Roma, 2 mag. , askanews, - A Ragusa la polizia ha scoperto una grossa piantagione di marijuana , "cannabis sativa", , arrestando un 53enne.Dopo aver individuato l´area con esattezza grazie all´...

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiUsa a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...

Scoperta caUsa di grave forma di encefalopatia da team di ricercatori italiani : È stata l’indagine scientifica su una bimba di 9 anni a portare alla Scoperta della causa di una grave forma di encefalopatia, che si manifesta con deficit neurologici ed epilessia. Si tratta di una mutazione del gene ATP6V1A. È il risultato dello studio scientifico pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale Brain, realizzato dal team di ricercatori del Centro di Eccellenza di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Meyer e ...

Scoperta nuova malattia che provoca una grave encefalopatia : la caUsa è la mutazione di un gene : Scoperta una nuova malattia che provoca una grave forma di encefalopatia con deficit neurologici ed epilessia, a causarla è una mutazione del gene ATP6V1A. E’ l’eccezionale risultato dello studio scientifico pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale “Brain”, realizzato dal team di ricercatori del Centro di Eccellenza di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Meyer e dell’Università di Firenze, diretti dal professore Renzo Guerrini, ...

Meyer - scoperta nuova malattia/ Mutazione gene caUsa di grave encefalopatia : "Meno rara di quanto pensato" : Meyer, scoperta nuova malattia: grave forma di encefalopatia, colpa della Mutazione di un gene. Indagine partita da bimba di 9 anni, "meno rara di quanto pensato"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:56:00 GMT)

Alzheimer : scoperta nuova caUsa nel danno alla sostanza bianca cerebrale : Uno studio – pubblicato su “Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry” dall’Unità Malattie Neurodegenerative del Centro Dino Ferrari, Dipartimento di Fisiopatologia e Trapianti, Università di Milano, IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, diretta dal prof. da Elio Scarpini – dimostra una correlazione tra livelli di amiloide nel liquor e danno della sostanza bianca cerebrale in pazienti affetti da demenza di Alzheimer. Con il termine ...

Epilessia ed emicrania - scoperta caUsa da cellule cutanee : Scoperto il meccanismo che provoca Epilessia, emicrania e discinesie. Lo studio all'Istituto Giannina Gaslini di Neuroscienza a Genova.

L’UnicUsano alla scoperta di idee ragazzi su fenomeno migranti : ROMA – I giovani e il fenomeno migranti: qual e’ la percezione? Con l’obiettivo di chiarire cosa pensano al riguardo gli studenti romani, l’universita’ Niccolo’ Cusano ha strutturato un test che verra’ somministrato agli studenti delle scuole superiori della Capitale per misurare il loro livello di consapevolezza circa il fenomeno dei flussi migratori. A loro, […]

“Trovati morti”. Vicenza - erano due ex militari Usa. La città è sotto choc : a fare la scoperta è stato il sacerdote - il quale poi ha fatto una sconvolgente confessione sui due : Nel giorno di Pasquetta una notizia sconvolgente arriva a turbare l’Italia. I corpi senza vita di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio intorno alle 15:30, in una abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie, forse strangolandola, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. La donna, casalinga, aveva 44 anni, il ...