Blastingnews

: Upgrade della sicurezza oggi possibile con le lenti a contatto laser - #Upgrade #della #sicurezza #possibile - zazoomblog : Upgrade della sicurezza oggi possibile con le lenti a contatto laser - #Upgrade #della #sicurezza #possibile - salxber : @JuveFaCose Upgrade!!! Della #dybalamask - Adrianchard72 : RT @RID_Difesa: -

(Di domenica 6 maggio 2018) Degli occhicome quelli di Superman, ma creati in laboratorio come l’armatura di Ironman certo non cambieranno il nostro futuro, ma presto ci regaleranno – si fa per dire perché adil loro prezzo è elevato – qualche vantaggio in più nel quotidiano. Lo racconta il Nature Communications, che ha pubblicato lo studio svolto da un team di ricercatori scozzesiUniversita' di St Andrews, che hanno inventato ila membrana utilizzando dei semiconduttori organici il cui utilizzo può trovare sviluppo fertile nel mercato. I semiconduttori organici permettono infatti di fabbricare una gamma di dispositivi optoelettronici leggeri e meccanicamente flessibili, tecnologia che applicata ad esempio agli occhi su dellepiuttosto che a banconote è utilizzabile per creare codici diunici. Per produrre questoa membrana ...