Uomini e Donne | Ida Platano | Le mie amiche mi dicono che Riccardo non fa per

blogo

: Buon 157esimo anniversario agli uomini e alle donne del nostro @Esercito. Reintrodurre sei mesi di servizio militar… - matteosalvinimi : Buon 157esimo anniversario agli uomini e alle donne del nostro @Esercito. Reintrodurre sei mesi di servizio militar… - GDF : Buon #157esimo anniversario a tutti gli uomini e le donne dell’@esercito italiano! #4maggio #AlServizioDelPaese - jaxofficial : “Gli uomini mediocri non riescono a sopportare le donne eccezionali” #teamdelax #TVOI -

(Di domenica 6 maggio 2018) Idaè una delle protagoniste delle ultime puntate del Trono Over di, il programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La 36enne proveniente da Brescia, di origini siciliane, infatti, è protagonista di un lunghissimo tira e molla conGuarnieri, 39enne proveniente da Taranto. Il rapporto tra Ida e, infatti, è in una fase di stallo a causa di un episodio che il Cavaliere non riesce a mettersi alle spalle: Sossio Aruta, infatti, in un'occasione, aveva informato Ida di una maldicenza riguardante, con Ida che ha deciso di tenergli nascosto il fatto che era stato proprio il calciatore a passarle quest'informazione. Da lì in poi,ha perso totalmente la fiducia nei riguardi della bella siciliana. prosegui la lettura, Ida: "Le miemichenon fa per me" pubblicato su ...