Uomini e Donne È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? La dama svela il suo piano b

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante pensa ancora a Marta Pasqualato? Un gesto scatena il gossip (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazione trono classico. Nicolò Brigante accende i sospetti dopo la scelta: pensa ancora a Marta Pasqualato? Virginia intanto...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida Platano : "Le mie amiche mi dicono che Riccardo non fa per me" : Ida Platano è una delle protagoniste delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La 36enne proveniente da Brescia, di origini siciliane, infatti, è protagonista di un lunghissimo tira e molla con Riccardo Guarnieri, 39enne proveniente da Taranto. Il rapporto tra Ida e Riccardo, infatti, è in una fase di stallo a causa di un episodio che il Cavaliere non riesce a ...

Uomini e Donne : Ennio torna ma non per Gemma Galgani : Gemma Galgani: il suo ex Ennio annuncia il ritorno a Uomini e Donne Forse tanti telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne non se lo ricorderanno, ma molti anni fa in quello studio la dama Gemma Galgani ha conosciuto Ennio Zingarelli, innamorandosene perdutamente. La loro relazione ha appassionato molto gli spettatori, e tutto sembrava procedere per il meglio. Tuttavia, dopo un paio di mesi, sono emerse le prime differenze caratteriali. ...

“Dovevo farlo”. Alessia Cammarota cede al ritocchino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa la capatina dal chirurgo estetico e - nonostante le critiche - spiega i motivi della scelta : nonostante sia passato tempo dalla loro uscita dalla trasmissione la coppia formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota resta ancora una delle più amate. A dispetto delle critiche, della chiacchiere e di chi li voleva in rotta di collisione dopo il tradimento di lui i due sono riusciti a riconquistare la fiducia persa e a tornare in carreggiata. La loro storia d’amore ha fatto sognare i telespettatori di “Uomini e Donne”. I due hanno poi ...

Sanità : Uomini e donne hanno diversi approcci al dolore : Il sesso femminile è più sensibile alla percezione del dolore con percentuali che variano dal 56% al 45,6% delle donne contro il 44% – 32% degli uomini. La differenza è più evidente al di sotto dei diciotto anni (il 30,4% delle ragazze contro il 19,5% dei ragazzi) e dopo i 65 anni (il 40,1% delle donne contro il 23,7% degli uomini). Per questo è necessario un diverso approccio al dolore e ricerche sempre più sesso-specifiche. A dirlo è la ...

Uomini e Donne : Nicolò e Virginia divisi dopo la scelta : Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Virginia Stablum separati dopo la scelta Che fine hanno fatto Nicolò e Virginia dopo la scelta a Uomini e Donne? Ufficialmente la relazione prosegue, ma i due non stanno trascorrendo questi primi giorni da fidanzati insieme. La prova? Nelle ultime ore l’ex corteggiatrice si è fatta vedere in discoteca, […] L'articolo Uomini e Donne: Nicolò e Virginia divisi dopo la scelta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : si infittisce il mistero sul trono di Nilufar Addati Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci del mistero che da qualche giorno avvolge i profili social di Nilufar Addati. L'account instagram di quest'ultima infatti da qualche giorno è stato riaperto mettendo in allarme migliaia di fans, convinti che la giovane abbia in qualche modo abbandonato il programma di Maria De Filippi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Gli account di Nilufar Da qualche ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi : un passo falso svela la scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella tra Lorenzo Riccardi e Luigi Matroianni: una contraddizione della tronista svela la scelta(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne news - Marta Pasqualato soffre : il nuovo messaggio per Nicolò Video : Il cammino per l'ex tronista Nicolò Brigante nella trasmissione televisiva di ''Uomini e Donne'' [Video]è terminato il 2 maggio 2018 con la scelta di Virginia Stablum a discapito di Marta Pasqualato. Naturalmente, questa scelta dell'ex tronista siciliano ha deluso moltissimi telespettatori che supportavano la Pasqualato: tuttavvia, però, il Brigante ha preferito fare una scelta puntando di più sull'attrazione fisica che quella mentale. Detto ...

Uomini e Donne/ "Giorgio e Gemma lasciano il programma e a settembre..." : lo scoop! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. "Gemma Galgani e Giorgio Manetti pronti a lasciare il programma. Per loro partecipazione a Temptation Island": l'indiscrezione(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:05:00 GMT)

Iran - tra protesta e amore : donne allo stadio travestite da Uomini : Folte parrucche e barbe finte. Un po’ come nel film Offiside di Jafar Panahi, Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2006, cinque donne Iraniane si sono intrufolate allo stadio Azadi di Teheran travestite da uomini. Tifosissime del Persepolis, storico club della capitale, lo scorso weekend le coraggiose ragazze sono riuscite ad eludere i controlli all’ingresso e salire così sugli spalti per assistere all’ultima partita di campionato e celebrare ...

Blitz droga - 23 arresti : tra i clienti - vip di Uomini e donne e Isola dei famosi Video : Un Maxi Blitz anti droga a Milano ha scoperto un traffico che coinvolgeva molti esponenti del mondo vip del capoluogo lombardo e non solo. Tra i clienti abituali e consumatori di cocaina, infatti, chef famosi, manager, fidanzate e corteggiatrici di tronisti di Uomini e donne [Video], ex partecipanti del Grande Fratello, e anche una modella che ha partecipato all’Isola dei famosi, “molto vicina a un regista”. A comandare il giro di spaccio era un ...

Uomini e Donne : Alessia Cammarota si è rifatta il seno : Uomini e Donne, Alessia Cammarota è rifatta: il ritocchino dopo le due gravidanze Ritocchino estetico per Alessia Cammarota. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel corso di una diretta su Instagram con il marito Aldo Palmeri, ha rivelato di aver rifatto il seno. I due si sono collegati con i follower proprio dalla clinica dove […] L'articolo Uomini e Donne: Alessia Cammarota si è rifatta il seno proviene da Gossip e Tv.