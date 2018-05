Una super Inter strapazza l’Udinese | Icardi e compagni credono ancora nella Champions

SuperEnalotto - sabato sera con brindisi per 6 fortUnati : così hanno vinto 35mila euro : Nessun sei e continua a crescere il Jackpot del SuperEnalotto: non è stata centrata la sestina esatta nel concorso del 5 maggio 2018 e il premio di prima categoria vola a 31,2 milioni di euro. A festeggiare, dopo l'ultima estrazione...

L’ipotesi del Colle - premier donna e Una squadra di super competenti : Nel decimo sabato di quel che sta diventando il più lungo dopo-elezioni nella storia della Repubblica, al Quirinale hanno mentalmente annotato le ultime novità (informalissime) provenienti dai leader, ma non per questo hanno interrotto lo scouting (informalissimo) in atto da qualche giorno. Alla ricerca di ministri e di un primo ministro per quel g...

Crisi - serve Una rivoluzione per superarla e attuare la Costituzione : Tempi sempre più duri per il nostro Paese. Smascherata la sceneggiata renziana-gentiloniana della finta ripresa economica e occupazionale, ci ritroviamo con un Paese sempre più immerso nella palude della Crisi economica, con debito e disoccupazione che continuano a galoppare a livelli elevati. Gli ultimi governi hanno erogato soldi a pioggia sulle imprese (specie quelle grandi) senza portare avanti nessuna riforma degna di questo nome ma ...

"Vorrei arrivare al matrimonio egualitario. La stepchild adoption? Una battaglia superata". Intervista alla senatrice Monica Cirinnà : "Meglio frocio che fascista". La scritta sulla maglietta, caratteri bordeaux in campo grigio, colpisce prima ancora della stretta di mano, rapida e sicura. Guardi Monica Cirinnà venirti incontro e consideri: il corpo è politico e il vestito, in talune circostanze, dice più di mille discorsi. Lei sembra indovinare il pensiero. Nel libro "L'Italia che non c'era", pubblicato per Fandango a settembre scorso, la senatrice dem che ...

Franceschini dice che Renzi fa Una riflessione superficiale : Roma, 4 mag. , askanews, 'Penso che la riflessione di Renzi sia superficiale e sbagliata'. Lo dice Dario Franceschini, a proposito delle parole dell'ex segretario Pd sul M5s. 'Proprio il fatto che ...

Brabham BT72 - il figlio di Jack crea Una supercar in onore della storica scuderia di Formula 1 : Non mancano dettagli derivati dal mondo delle competizioni, come il volante zeppo di comandi che ricorda quelli della F1 - fatto in fibra di carbonio e sormontato da un quadro strumenti digitale da ...

Milan 18/19 : un centrocampista ed un super attaccante per Una squadra da urlo! Video : Il Milan si prepara a concludere la stagione nel migliore dei modi e dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gattuso è il momento di tornare a Milanello ad allenarsi. I rossoneri, infatti, sabato saranno protagonisti nell’importantissimo impegno in casa contro il Verona: conquistando una vittoria i rossoneri riuscirebbero a scavalcare almeno momentaneamente l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, posizionandosi nell’ultimo posto utile per ...

ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto oggi : numeri vincenti - ecco la combinazione fortUnata! (217/2018) : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto del 2 maggio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 217/2018. numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:19:00 GMT)

“Grazie - mamma”. Tutti conoscono (e adorano) Vanessa Incontrada - pochi sua madre. L’avete mai vista? Spagnola doc - si chiama Alicia ed è Una delle donne più importanti della sua vita. Non a caso ha scelto proprio lei per superare quel momento così difficile… : Se c’è un personaggio del mondo dello spettacolo che mette d’accordo uomini e donne, allora quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è, anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. ...

Bomba : Stefano De Martino cambia vita. Reduce dall’esperienza in Honduras - il ballerino ha deciso di dare Una svolta definitiva e di “mollare” tutto. La notizia (super) che addolora le fan : La sua carriera è iniziata nella scuola di Maria De Filippi: Stefano De Martino si era presentato nella categoria danza e, da subito, è stato evidente a tutti il suo talento. E infatti, dopo aver frequentato la scuola, è stato scelto come ballerino professionista della trasmissione. De Martino, ad Amici, aveva anche trovato l’amore: Emma Marrone che frequentava la scuola insieme a lui. Poi, però, era arrivato l’uragano Belen che aveva scatenato ...

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...

“Il supereroe in casa” : Una donna scrive un libro sul marito soldato : “Il supereroe in casa”: una donna scrive un libro sul marito soldato Lo ha fatto per aiutare le figlie ad avere a che fare con le continue domande e critiche delle altre persone. Il ricavato servirà ad aiutare i veterani feriti e le loro famiglie Continua a leggere

La fortUna bacia la Gallura : vinti al Superenalotto quasi 650mila euro : Centrato il 5+1 al bar di Luogosanto. Luogosanto baciato dalla fortuna. Nel bar Ricciu, che si trova sulla statale 133 per Tempio, è stato centrato, sabato sera, al Superenalotto il 5 + 1 . Una ...

«Filippo innamorato? Ma è solo Una strategia». Parla Simone Poccia - superbono eliminato : ROMA - 'Ha iniziato una storia con Lucia solo per strategia. Se quello è amore, io non sono mai stato fidanzato'. Simone, il 'superbono', come lo ha ribattezzato Barbara D'Urso , eliminato dal Grande ...