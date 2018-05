Una medaglia d' oro e due d' argento per la Basaki di Ragusa

Paolo Bonolis in lacrime per la figlia Silvia/ Foto - lei vince Una medaglia : il conduttore commosso : Paolo Bonolis commosso: la figlia Silvia vince una medaglia e il noto conduttore, orgoglioso papà, si lascia andare alle lacrime. Lo scatto da Diva e Donna. Paolo Bonolis passa dalle vesti di conduttore simpatico e spigliato a tenero papà ma quando c’è di mezzo la figlia. Paolo ha in totale cinque figli, Stefano e Martina, nati dal suo passato matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller, e altri tre, Silvia, Davide e Adele dalla ...

Nuoto : Fabio Scozzoli - la rinascita di un campione. A Glasgow si va per Una medaglia! : 59″33 e 26″73: sono stati questi i riscontri nei 100 e 50 rana di Fabio Scozzoli nei Campionati italiani di Nuoto a Riccione. Due prestazioni da urlo, da top5 al mondo in questo 2018 e da medaglia ai prossimi Europei di Glasgow (3-9 agosto). Il campione di Lugo, dopo i “metalli” conquistati nella rassegna continentale in vasca corta a Copenhagen (Danimarca), si attendeva delle risposte anche nella piscina da 50 metri e le ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Genny e Caterina Pagliaro - sorelle a caccia di Una medaglia nei -48 kg : Saranno impegnate assieme, lunedì prossimo, nella categoria fino a 48 kg. Alessandra e Genny Pagliaro, rispettivamente classe 1997 e 1988, si giocheranno le medaglie, nella speranza di riuscire a salire entrambe sul podio ai prossimi Europei, che si disputeranno a Bucarest proprio la prossima settimana. Sulla carta Genny, che ha un palmares internazionale di altissimo livello, ha maggiori possibilità rispetto alla sorella di puntare ad un ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 Tabellone semifinali e finali : date - programma - orari e tv. Italia per Una medaglia! : Le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono Italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi, . semifinali: ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 – Tabellone semifinali e finali : date - programma - orari e tv. Italia per Una medaglia! : Manca ancora una giornata al termine della fase a gironi del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma sostanzialmente si è definito il Tabellone delle semifinali. Il Canada ha già blindato il primo posto nella Pool A, gli USA non ne sono ancora certi matematicamente (dovranno battere la Corea del Sud domani, come da pronostico). Le due corazzate sono le principali indiziate per contendersi la medaglia ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Alessia Trost : “Ci ho sempre creduto. Contenta come Una bambina - ho preso la medaglia” : Alessia Trost ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. La friulana è riuscita a salire sul podio iridato partendo da sfavorita e sovvertendo i pronostici della vigilia. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato alla Fidal: “In questo momento sono veramente Contenta perché ci ho sempre creduto in questi anni, mettendoci tanto senza magari vederlo tornare indietro. Sono consapevole che ...

VIDEO Teresa Stradlober sbaglia strada e butta via Una medaglia alle Olimpiadi! Che errore dell’austriaca nella 30km : Ha dell’incredibile quello che è successo oggi durante la 30km femminile di sci di fondo, la gara che ha chiuso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaca Teresa Stadlober era in fuga ed era ormai certa di poter conquistare una medaglia alle spalle della vincitrice Marit Bjorgen ma all’improvviso ha sbagliato strada e se ne è accorta soltanto dopo diverse centinaia di metri, mandando in frantumi il suo sogno di ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone supera la Gran Bretagna e conquista Una storica medaglia di bronzo : Il Giappone conquista una storica medaglia di bronzo nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra formata da Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida (e la riserva Mari Motohashi) ha battuto la Gran Bretagna di Eve Muirhead per 5-3, regalando così la prima medaglia olimpica in questo sport al proprio paese. Una partita estremamente equilibrata nella prima parte, infatti è arrivata una ...

Inossidabile Kostner. Un quinto posto che vale Una medaglia : L'hanno coniata per lei: è la medaglia del quinto posto. E' della stessa materia di cui sono fatti i sogni, ma anche i limiti, gli errori e la capacità di superarli. In una parola: Carolina Kostner è sul podio della vita perché, oltre che brava e tenace, è soprattutto umana. L'oro va ad Alina Zagitova, 15 anni e 239.57 punti per laurearsi, nel giorno del doping russo, più giovane campionessa della storia. Piange, disperata, per ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Carolina Kostner : Una leonessa per rimontare - un cigno per volare. Serve l’impresa della Regina per Una medaglia : Ora Serve davvero l’impresa, Serve la magia della Campionessa, Serve l’incantesimo della Regina del Ghiaccio, Serve il cuore passionario di una leonessa, Serve la classe indiscussa e il talento infinito della più grande pattinatrice che si sia vista alle nostre latitudini. Serve una dei più grandi miracoli sportivi della storia del nostro sport contemporaneo per far saltare il banco e diventare leggenda vivente nell’olimpismo ...

Una medaglia di bronzo ha fatto entrare Arianna Fontana nella leggenda : Con otto medaglie olimpiche nelle ultime quattro edizioni consecutive e tre nella sola edizione di PyeongChang 2018, Arianna Fontana è nella leggenda dello sport italiano della neve e del ghiaccio. Dopo le fondiste Stefania Belmondo e Manuela Di Centa, entrambe con due ori olimpici ma con la prima arrivata a quota dieci e la seconda fermatasi a sette, la valtellinese dello short track con il bronzo di oggi sui 1000 metri ...

Gus Kenworthy : «Il bacio? Meglio di Una medaglia» : Il volto di Gus Kenworthy, mentre ripone gli sci nel borsone, è stranamente rilassato. Con un pollice fratturato e pieno di ematomi, il freestyler americano non sembra scontento del suo dodicesimo posto nella gara di slopestyle alle Olimpiadi di PyeongChang. Non è riuscito a bissare l’argento conquistato quattro anni fa a Sochi, ma il risultato non sembra preoccuparlo un granché. Merito del bacio al fidanzato Matthew Wilkas, catturato in diretta ...