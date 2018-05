“Un massacro” Bomba tra i fedeli | decine di morti Almeno 30 i feriti La situazione

caffeinamagazine

(Di domenica 6 maggio 2018)10e 30 ferite. E il bilancio è destinato a salire. A quanto si apprende, unsarebbe esplosa mentre alcunierano raccolti in preghiera. Non c’è stata per ora nessuna rivendicazione, ma molti cittadini pensano che l’obiettivo sia stata scelto perché sede elettorale. Non si esclude la mano dell’Isis, il sedicente stato islamico che da anni colpisce in tutto il mondo. La notizia viene da Khost, città nell’omonima provincia orientale dell’Afghanistan. Lo scorso mese un altro attentato provocò la morte di 60 persone ferendone 130.L’esplosione era avvenuta in un centro elettorale di Pul-e-Khumri City, capoluogo della provincia settentrionale afgana di Baghlan. Fonti amministrative locali hanno indicato che l’attentato aveva avuto caratteristiche simili a quello realizzato all’ingresso di una scuola di Kabul in cui avevano perso la ...