Un amore destinato a durare per sempre

(Di domenica 6 maggio 2018) Ci sono persone destinate ad amarsi per tutta la vita, persone la cui esistenza è legata da un filo indivisibile all’altra. Due parti di una stessa mela, inseparabili, imprescindibili. Così è stato per Enzo e Nanda, vissuti tutta la vita insieme e morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra, come se nemmeno da morti potessero concepire l’idea di separarsi e stare lontani. Una vita trascorsainsieme Facciamo un passo indietro negli anni. Nanda ha quattordici anni quando conosce Enzo; il suo èa prima vista. Nanda è una ragazza timida e non ha il coraggio di confessargli il suo, così aspetta che sia lui, di otto anni più grande, a fare il primo passo. Le loro famiglie lavorano uno accanto all’altra al Musocco. Vendono fiori a chi si reca a trovare i propri defunti al cimitero e scolpiscono statue per le tombe. Nel 1946 Enzo, all’anagrafe Vincenzo ...