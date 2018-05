Ultimo giro di consultazioni |  è caccia al premier tra docenti | giudici e scienziati Le

Vigilia dell'Ultimo giro di Mattarella per provare a uscire dallo stallo : Il Capo dello Stato pronto a verificare fino all'ultimo eventuali 'fatti nuovi'. Ma la richiesta del centrodestra di avere un mandato per cercare i voti in Parlamento non convince il Quirinale -

Consultazioni - Ultimo giro al Quirinale | : Mattarella pressa i partiti e convoca solo per lunedì nuovi colloqui al fine di verificare, per l’ultima volta, se ci sono altre proposte finora rimaste coperte|

Consultazioni - Ultimo giro al Quirinale. Mattarella pressa i partiti : «Ditemi se ci sono altre maggioranze» : Mattarella pressa i partiti e convoca solo per lunedì nuovi colloqui al fine di verificare, per l’ultima volta, se ci sono altre proposte finora rimaste coperte|

Consultazioni - Ultimo giro al Quirinale : «Ditemi se ci sono altre maggioranze» : Mattarella pressa i partiti e convoca solo per lunedì nuovi colloqui al fine di verificare, per l’ultima volta, se ci sono altre proposte finora rimaste coperte|

Governo. Lunedì Ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"

Consultazioni - Ultimo giro al Quirinale : Mattarella pressa i partiti e convoca solo per lunedì nuovi colloqui al fine di verificare, per l’ultima volta, se ci sono altre proposte finora rimaste coperte|

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'Ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini: "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Governo - Salvini : farò il possibile fino all'Ultimo - Stoccata di Di Maio : prende in giro italiani - schiavo di Berlusconi : Salvini: "Pronti a dialogo con M5s per riforme" - Matteo Salvini si era detto pronto al dialogo con i Cinque Stelle. "Sono umilmente a disposizione da oggi pomeriggio, quando e dove si vuole, con chi ...

Giro d’Italia 2018 - ventesima tappa : Susa-Cervinia. L’Ultimo tappone alpino per decidere la classifica : La ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 metterà la parola fine sulla lotta per la Maglia Rosa e delineerà in modo definitivo la classifica generale di questa edizione. L’ultimo tappone alpino prevede un percorso di 214 km da Susa a Cervinia, con i corridori che dovranno affrontare ben tre GPM di prima categoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della ventesima tappa del Giro d’Italia. La prima parte di tappa non ...

“La verità su Corona e Silvia Provvedi”. Gossip bomba. La notizia della loro rottura (causa Belen) aveva fatto subito il giro del web. Ma con questi tre nomi in ballo non poteva finire semplicemente così. L’Ultimo incredibile sviluppo dell’intrigo amoroso : Facciamo un passo indietro: Fabrizio Corona e Silvia provvedi si sono lasciati. I motivi? Diversi, tra cui Belen. La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con lui nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del Gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la Moto Gp) il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina, ha spiegato che non è ...

Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018/ Bolzonello - missione impossibile? “Ultimo giro politico” : Elezioni Regionali 2018, come si vota in Friuli Venezia Giulia: ultime notizie, liste, candidati e scheda elettorale. Sì al voto disgiunto, orari e info dettagli sul voto del 29 aprile 2018(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:44:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 aprile : Ultimo giro. Fico chiama il Pd - renziani fuori di testa : Adesso tocca a Fico. Mattarella chiude il forno con la Lega Il presidente della Camera incaricato fino a giovedì Di Maio a Salvini: “Le ho provate tutte, buona fortuna” di Luca De Carolis Basta cazzate di Marco Travaglio Per riassumerlo con un francesismo, il senso dell’incarico conferito da Mattarella a Fico è questo: “Basta cazzate”. Infatti il più deluso è proprio il Re della Cazzata: Matteo Salvini (almeno da quando l’altro Matteo è ...

Cosa aspettarsi dal secondo - e Ultimo - giro di consultazioni di Mattarella : QualCosa si muove, sotto il cielo della politica, anche se a ogni passo avanti se ne registra uno indietro. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sentono di nuovo al telefono e decidono la ...

Cosa aspettarsi dal secondo (e Ultimo) giro di consultazioni di Mattarella : QualCosa si muove, sotto il cielo della politica, anche se a ogni passo avanti se ne registra uno indietro. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sentono di nuovo al telefono e decidono la candidatura alla presidenza della Commissione speciale della Camera, dove siederà il leghista Nicola Molteni. E domani si riunirà un vertice di centrodestra. Per il resto le dichiarazioni dei due ...