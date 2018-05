Udinese | per il ruolo di dg spunta la pista Pradè

Napoli fermato : è scudetto virtuale per la Juve Classifica Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’Udinese : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Il Toro ferma il Napoli - 2-2 : è scudetto virtuale per la Juve Pari per la Lazio - l’Inter spera Nerazzurri - poker all’Udinese : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Udinese-Inter 0-4 : altri tre punti per la corsa Champions : UDINE - Missione compiuta. L' Inter travolge l' Udinese per 0-4 e fa un altro piccolo passo verso quel sogno Champions che dipende tutto però dai risultati di Roma e Lazio in queste ultime tre ...

Udinese-Inter - le pagelle : Rafinha e Perisic dominano : pagelle INTER HANDANOVIC 6.5 Basta la parata su Lasagna, sul risultato di 0-1, per essere decisivo. CANCELO 6.5 Spinge tanto come al suo solito. L'Inter deve assolutamente riscattarlo dal Valencia. ...

Una super Inter strapazza l’Udinese : Icardi e compagni credono ancora nella Champions [FOTO] : 1/16 Valter Parisotto/LaPresse ...

Udinese-Inter 0-0 diretta. Risultato live. Ranocchia in campo per Miranda : Udinese-Inter 0-0 LIVE Tabellino Udinese , 3-5-1-1, : Bizzarri; Stryger, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Fofana, Ali Adnan; De Paul; Lasagna. All. Tudor Inter , 4-2-3-1, : Handanovic; Cancelo, ...

Gerolin : “Lasagna perno dell’Udinese del futuro” : “Lasagna pronto per una big? Sappiamo che è un giocatore di qualità, ma questi sono discorsi che affronteremo più avanti anche se mi sento di dire che Kevin sarà un perno di questa squadra anche per il futuro”. Lo dice il direttore sportivo dell’Udinese, Manuel Gerolin, rispondendo a una domanda sul futuro dell’attaccante prima del match di campionato contro l’Inter. “Tudor all’Udinese anche in caso di ...

Biglietti Udinese-Inter - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita della Dacia Arena : Domenica 6 maggio, alle ore 12.30, il Lunch match della 36ma giornata del campionato di calcio di Serie A sarà tra l’Udinese e l’Inter. Una sfida densa di significati per entrambe le compagini che hanno la necessità di fare punti per obiettivi diversi. I friulani, reduci da un periodo molto complicato, hanno cambiato guidata tecnica: via Massimo Oddo ed in panchina l’ex calciatore della Juventus Igor Tudor. Situazione ...

Risultati Serie A - 35^ giornata : rinascita Milan - per la salvezza scatto della Spal ed il Benevento ferma l’Udinese [FOTO] : 1/41 Foto LaPresse -Garbuio Paola 29 04 2018 Verona - Italia Sport Calcio Hellas ...

Udinese - Tudor : “a Benevento speriamo nella svolta” : “speriamo sia la svolta”. È con queste parole che il neoallenatore dell’Udinese, Igor Tudor, ha presentato la delicata trasferta di domani a Benevento. “Non bisogna fare calcoli, perché questo crea solo ansia – ha aggiunto Tudor -. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione, sulle cose concrete da fare in fase offensiva e difensiva; il risultato deve venire come conseguenza”. Di fronte ci sarà il Benevento che, ...

Panchina Udinese - colpo di scena : testa a testa per il dopo-Oddo : Panchina Udinese – Situazione delicatissima in casa Udinese reduce dall’undicesima sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa paura e si rischia una clamorosa retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in Panchina e l’esonero del tecnico Oddo, inizialmente la scelta era ricaduta su Stramaccioni ma durante l’ultimo incontro c’è stata la fumata nera, accordo definitivamente saltato, l’allenatore ...

Udinese - Reja : "Ho rifiutato la proposta. È tempo per i giovani" : Un sondaggio, ma lui ha detto no. Edy Reja avrebbe potuto lavorare per l'Udinese, prendendo il posto di Massimo Oddo, ufficialmente ancora sulla panchina bianconera ma, ormai, con le ore contate. L'...

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovrai essere brava per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...