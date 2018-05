Udinese-Inter | Spalletti | ' Grande reazione | credo alla Champions Inter senza Icardi?

Udinese-Inter - i tifosi nerazzurri non dimenticano : “Iuliano uomo di merda” : Udinese-Inter, è andato in scena il lunch match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, tutto facile per la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto agevolmente con il punteggio di 0-4. Sono passati 20 anni dal contatto Iuliano-Ronaldo, rigore non fischiato ai nerazzurri con le polemiche clamorose, adesso Iuliano ricopre il ruolo di assistente di Tudor. “Iuliano uomo di merda”, il coro dei tifosi dell’Inter che ...

Serie A - L'Inter demolisce l'Udinese : 0-4 alla Dacia Arena : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI UDINESE- Tutti disponibili nella rosa friulana ad eccezione di Angella, ancora infortunato. Tudor sceglie il 3-5-2 con ...

Udinese-Inter 0-4 : altri tre punti per la corsa Champions : UDINE - Missione compiuta. L' Inter travolge l' Udinese per 0-4 e fa un altro piccolo passo verso quel sogno Champions che dipende tutto però dai risultati di Roma e Lazio in queste ultime tre ...

Serie A Udinese-Inter 0-4 - il tabellino : UDINE - L' Inter si aggiudica il lunch match della trentaseiesima giornata di campionato battendo in trasferta l' Udinese 4-0. Nel primo tempo, nerazzurri in rete con Ranocchia , Rafinha e Icardi . Ad ...

Serie A Udinese-Inter 0-4 - il tabellino : UDINE - L' Inter si aggiudica il lunch match della trentaseiesima giornata di campionato battendo in trasferta l' Udinese 4-0. Nel primo tempo, nerazzurri in rete con Ranocchia , Rafinha e Icardi . Ad ...

Udinese-Inter 0-4 : in gol Ranocchia - Rafinha - Icardi e Borja Valero : Icardi esulta sotto la curva occupata dai tifosi dell'Inter Condividi La cronaca è un lungo monologo dell'Inter, eccezion fatta per due occasioni dell'Udinese. Già al 5' Danilo salva sulla linea una ...

Video Highlights Udinese-Inter 0-4 : Tabellino Serie A 06-05-2018 : Risultato Finale Udinese-Inter 0-4, Ranocchia, Rafinha, Icardi, Borja Valero: Cronaca e Video Highlights Partita 36° Giornata Serie A 06 Maggio 2018. Una partita a senso unico per i nerazzurri. Fin dai primi minuti c’è stata solo una squadra in campo, che domina nel possesso palla e nel gioco. Azioni a ripetizione, nei primi dieci minuti, con Peresic e Icardi, prima di trovare il vantaggio con Ranocchia sugli sviluppi di un calcio ...

Udinese-Inter 0-4 : le pagelle di CalcioWeb : Una super Inter strapazza un Udinese rassegnata e senza gioco. I nerazzurri sperano in un passo falso di Roma e Lazio per poter sperare nella Champions, la squadra di Tudor è in netta difficoltà e rischia la retrocessione in Serie B. LE pagelle DI CalcioWeb: UDINESE (3-5-2): Bizzarri 5; Stryger Larsen 5,5, Danilo 5, Samir 5,5; Widmer 5, Fofana 5, Behrami 5 (29′ st Jankto s.v.), De Paul 5 (6′ st Barak 6), Alì Adnan 5,5; Balic 5, ...

Udinese allo sbando - poker dell’Inter : L’Inter riparte e lo fa in scioltezza, contro un’Udinese allo sbando, arrivata alla sconfitta numero 12 nelle ultime 13 giornate. C’era il 2-3 delle polemiche subito dalla Juve da cancellare e i nerazzurri lo hanno fatto con un 4-0 persino troppo stretto. Faceva caldissimo, all’ora di pranzo, alla Dacia Arena e così Icardi e compagni hanno pensato ...

L'Inter fa poker - trema l'Udinese : Senza storia il lunch match della terzultima giornata della serie A. Alla Dacia Arena, L'Inter ha schiacciato l'Udinese, vincendo con merito per 4-0. A decidere la sfida le reti siglate da Ranocchia, ...

Udinese-Inter - il tabellino : Udinese-Inter 0-4 , primo tempo 0-3, MARCATORI al 12' Ranocchia, al 44' Rafinha, al 46' p.t. Icardi; al 25' s.t. Borja Valero. UDINESE , 3-5-1-1, Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Behrami , dal ...

Udinese-Inter - le pagelle : Rafinha e Perisic dominano : pagelle INTER HANDANOVIC 6.5 Basta la parata su Lasagna, sul risultato di 0-1, per essere decisivo. CANCELO 6.5 Spinge tanto come al suo solito. L'Inter deve assolutamente riscattarlo dal Valencia. ...

Champions - l'Inter non molla : Udinese travolta al Friuli (0-4) : Gara senza storia, subito indirizzata dal gol di Ranocchia. Handanovic salva su Lasagna, poi i nerazzurri dilagano con Rafinha, Icardi e Borja Valero. Espulso Fofana. Fa paura la classifica dei friulani

Udinese-Inter 0-4 : i nerazzurri stritolano i friulani e rivedono la zona Champions : Ranocchia la sblocca subito poi nel finale del primo tempo a segno Rafinha e Icardi. La squadra di Tudor rimane in 10 e arriva la quarta rete di Borja Valero