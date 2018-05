Udinese-Inter 0-4 Ranocchia sblocca | Rafinha | Icardi e Borja Valero in gol

Una super Inter strapazza l’Udinese : Icardi e compagni credono ancora nella Champions [FOTO] : 1/16 Valter Parisotto/LaPresse ...

Udinese-Inter 0-4 : Spalletti cala il poker - friulani in picchiata : L?Inter dimostra di crederci ancora e resta aggrappata, a due giornate dalla fine, al treno Champions. Ne sa qualcosa l?Udinese di Igor Tudor, sconfitta in casa per 0-4. A dimostrazione...

Serie A - anticipo Udinese-Inter 0-4 : 14.24 Tre punti di speranza, in chiave Champions, per l'Inter che liquida (0-4) al Friuli una sempre più malmessa Udinese. Friulani subito alle corde: due salvataggi sulla linea (5' e 18') di Danilo, entrambi su Perisic,in mezzo il vantaggio nerazzurro con Ranocchia di testa su angolo (12').Handanovic salva su Lasagna (36'),ma prima del riposo l'Inter dilaga con due belle azioni personali di Rafinha (44') e Icardi (46').Lasagna pericoloso in ...

Udinese-Inter LIVE : i nerazzurri dilagano - Spalletti sorride : Nell’anticipo delle 12:30 tra Udinese e Inter va in scena uno scontro con due traguardi opposti in palio: salvezza e Europa. La squadra di Spalletti parte subito forte e passa in vantaggio al 12′ con Ranocchia schierato al posto di Miranda. Vantaggio meritato per i nerazzurri, che hanno iniziato benissimo la partita. Icardi e compagni macinano gioco e chiudono il primo tempo con il primo goal in Italia di Rafinha e del solito ...