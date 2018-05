Udinese-Inter 0-4 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

: Si conclude il match al Friuli tra @Udinese_1896 ed @Inter: i nerazzurri portano a casa i 3 punti! #UdineseInter… - SerieA_TIM : Si conclude il match al Friuli tra @Udinese_1896 ed @Inter: i nerazzurri portano a casa i 3 punti! #UdineseInter… - Inter : In viaggio verso #UdineseInter: nerazzurri in partenza dall'Aeroporto di Milano Malpensa! ?? ?? ??… - SerieA_TIM : Fine dei primi 45' alla 'Dacia Arena' con l'@Inter in vantaggio per 0-3 nei confronti dell'@Udinese_1896!… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Una superstrapazza unrassegnata e senza gioco. I nerazzurri sperano in un passo falso di Roma e Lazio per poter sperare nella Champions, la squadra di Tudor è in netta difficoltà e rischia la retrocessione in Serie B. LEDI(3-5-2): Bizzarri 5; Stryger Larsen 5,5, Danilo 5, Samir 5,5; Widmer 5, Fofana 5, Behrami 5 (29′ st Jankto s.v.), De Paul 5 (6′ st Barak 6), Alì Adnan 5,5; Balic 5, Lasagna 5 (34′ st Perica s.v.). A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Ingelsson, Nuytinck, Maxi Lopez, Pontisso, Hallfredsson, Pezzella. Allenatore: Tudor.(4-2-3-1): Handanovic 6; Cancelo 6,5, Skriniar 6,5 , Ranocchia 7 , Dalbert 6 (24′ st Santon s.v.); Borja Valero 6,5, Brozovic 7; Candreva 6,5 (34′ st Karamoh s.v.), Rafinha 7,5 (39′ st Eder s.v. ), Perisic 7, Icardi 7. A disposizione: Padelli, Berni, Lisandro, ...