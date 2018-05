Udinese-Inter 0-4 | in gol Ranocchia | Rafinha | Icardi e Borja Valero

Serie A Udinese-Inter 0-4 - il tabellino : UDINE - L' Inter si aggiudica il lunch match della trentaseiesima giornata di campionato battendo in trasferta l' Udinese 4-0. Nel primo tempo, nerazzurri in rete con Ranocchia , Rafinha e Icardi . Ad ...

Udinese-Inter 0-4 : le pagelle di CalcioWeb : Una super Inter strapazza un Udinese rassegnata e senza gioco. I nerazzurri sperano in un passo falso di Roma e Lazio per poter sperare nella Champions, la squadra di Tudor è in netta difficoltà e rischia la retrocessione in Serie B. LE pagelle DI CalcioWeb: UDINESE (3-5-2): Bizzarri 5; Stryger Larsen 5,5, Danilo 5, Samir 5,5; Widmer 5, Fofana 5, Behrami 5 (29′ st Jankto s.v.), De Paul 5 (6′ st Barak 6), Alì Adnan 5,5; Balic 5, ...

Udinese-Inter - il tabellino : Udinese-Inter 0-4 , primo tempo 0-3, MARCATORI al 12' Ranocchia, al 44' Rafinha, al 46' p.t. Icardi; al 25' s.t. Borja Valero. UDINESE , 3-5-1-1, Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Behrami , dal ...

Udinese-Inter - le pagelle : Rafinha e Perisic dominano : pagelle INTER HANDANOVIC 6.5 Basta la parata su Lasagna, sul risultato di 0-1, per essere decisivo. CANCELO 6.5 Spinge tanto come al suo solito. L'Inter deve assolutamente riscattarlo dal Valencia. ...

Serie A - anticipo Udinese-Inter 0-4 : 14.24 Tre punti di speranza, in chiave Champions, per l'Inter che liquida (0-4) al Friuli una sempre più malmessa Udinese. Friulani subito alle corde: due salvataggi sulla linea (5' e 18') di Danilo, entrambi su Perisic,in mezzo il vantaggio nerazzurro con Ranocchia di testa su angolo (12').Handanovic salva su Lasagna (36'),ma prima del riposo l'Inter dilaga con due belle azioni personali di Rafinha (44') e Icardi (46').Lasagna pericoloso in ...

