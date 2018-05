Udinese-Inter 0-4 | altri tre punti per la corsa Champions

Serie A Udinese -Inter 0-4 - il tabellino : UDINE - L' Inter si aggiudica il lunch match della trentaseiesima giornata di campionato battendo in trasferta l' Udinese 4-0. Nel primo tempo, nerazzurri in rete con Ranocchia , Rafinha e Icardi . Ad ...

Serie A Udinese -Inter 0-4 - il tabellino : UDINE - L' Inter si aggiudica il lunch match della trentaseiesima giornata di campionato battendo in trasferta l' Udinese 4-0. Nel primo tempo, nerazzurri in rete con Ranocchia , Rafinha e Icardi . Ad ...

Udinese -Inter 0-4 : in gol Ranocchia - Rafinha - Icardi e Borja Valero : Icardi esulta sotto la curva occupata dai tifosi dell'Inter Condividi La cronaca è un lungo monologo dell'Inter, eccezion fatta per due occasioni dell'Udinese. Già al 5' Danilo salva sulla linea una ...

Video Highlights Udinese -Inter 0-4 : Tabellino Serie A 06-05-2018 : Risultato Finale Udinese-Inter 0-4, Ranocchia, Rafinha, Icardi, Borja Valero: Cronaca e Video Highlights Partita 36° Giornata Serie A 06 Maggio 2018. Una partita a senso unico per i nerazzurri. Fin dai primi minuti c’è stata solo una squadra in campo, che domina nel possesso palla e nel gioco. Azioni a ripetizione, nei primi dieci minuti, con Peresic e Icardi, prima di trovare il vantaggio con Ranocchia sugli sviluppi di un calcio ...

Udinese-Inter 0-4 : le pagelle di CalcioWeb : Una super Inter strapazza un Udinese rassegnata e senza gioco. I nerazzurri sperano in un passo falso di Roma e Lazio per poter sperare nella Champions, la squadra di Tudor è in netta difficoltà e rischia la retrocessione in Serie B. LE pagelle DI CalcioWeb: UDINESE (3-5-2): Bizzarri 5; Stryger Larsen 5,5, Danilo 5, Samir 5,5; Widmer 5, Fofana 5, Behrami 5 (29′ st Jankto s.v.), De Paul 5 (6′ st Barak 6), Alì Adnan 5,5; Balic 5, ...