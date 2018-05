Ucciso da un ' colpo di collo' di una giraffa Regista muore sul set in Sudafrica

Germania - furgone sulla folla a Münster : “3 morti e 30 feriti - forse terrorismo”. Autista si è Ucciso con un colpo di pistola : Un furgone è piombato sulla folla a Münster in Germania : ci sarebbero almeno tre morti e trenta feriti , secondo quanto riferisce la Bild. Il quotidiano tedesco e lo Spiegel online confermano che è in corso una grossa operazione della polizia con parte della città vecchia blindata. Le autorità attualmente presumono che si tratti di un attacco terroristico, così hanno riferito ai media. La polizia ha confermato che l’autore del gesto si ...

Lodi : ladro Ucciso - per oste eccesso colposo di legittima difesa : Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, 68 anni, l' oste di Casaletto Lodi giano , Lodi , dal cui fucile la notte ...

Ladro Ucciso - per oste eccesso colposo di legittima difesa : Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, 68 anni, l' oste di Casaletto Lodigiano , Lodi, dal cui fucile la notte ...

Lodi : ladro Ucciso - per oste eccesso colposo di legittima difesa : Il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, 68 anni, l' oste di Casaletto Lodi giano , Lodi , dal cui fucile la notte ...

Italiano Ucciso in Messico : un colpo alla testa - sul corpo un cartello : "Sono un ladro" : Un intermediario finanziario, Alberto Villani, 37 anni, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di...

Firenze - in migliaia al corteo in memoria di Idy Diene Ucciso a freddo con un colpo di pistola : Oltre cinquemila persone si sono radunate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo contro il razzismo organizzato in ricordo di Idy Diene, 54 anni, venditore ambulante senegalese ucciso a freddo da Roberto Pirrone il 5 marzo scorso sul ponte Amerigo Vespucci. Secondo quanto previsto il corteo dovrà raggiungere il ponte dell’omicidio. La manifestazione è stata organizzata dalla comunità senegalese toscana e vi ...