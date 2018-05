TV | RAI5 | “C’era una volta una casa” | un viaggio tra le ville palladiane

TV - RAI5 : a “C’era una volta una casa” il Lazio e le sue eterne meraviglie : Potere e religione nella Roma dei Papi. Lo storico dell’arte Costantino D’Orazio guida i telespettatori all’interno di Palazzo Colonna a Roma, per mostrare alcuni capolavori e svelarne in “C’era una volta una casa” , in onda lunedì 30 aprile alle 22.40 su Rai 5. A seguire, le immagini della campagna viterbese, dove ha sede Villa Rossi Danielli, con le sue ricche collezioni e il suo incantevole parco. Ultima tappa nel paese di Vignanello, dominato ...

TV - RAI5 : “C’era una volta una casa” - alla scoperta delle dimore storiche in Italia : Un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del Bel Paese. Dal Veneto alla Puglia, passando per Campania, Lazio, Toscana e Marche. La serie “C’era una volta una casa” che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai5, racconta la nascita e la storia di importanti dimore nate per accogliere re o nobili e pensate come lussuose abitazioni e successivamente trasformate in musei o curate dai discendenti delle famiglie nobiliari e ...