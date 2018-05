TV | RAI3 | “Tutta salute” | i problemi di fegato

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parla della cattiva digestione : La cattiva digestione è un disturbo molto sentito e piuttosto diffuso, chiamato anche dispepsia. Spesso è accompagnata da bruciore allo stomaco, eruttazioni, rigurgito acido, stipsi, sonnolenza, nausea e rallentamento delle funzionalità gastriche e del pancreas. Quali sono le cause? Quali i sintomi a cui prestare attenzione? Come si cura? Michele Mirabella e Pierluigi Spada, nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 23 aprile, alle 10.45 su ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parla del diabete : Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio e dovuta ad un’alterata quantità di insulina. Quali sono i medicinali che possono aiutare a conviverci? Nella puntata di Tutta Salute, in onda lunedì 16 aprile alle 10.45 su Rai3, Michele Mirabella ne parlerà con la professoressa Raffaella Buzzetti, docente di Endocrinologia all’Università La Sapienza di Roma. L'articolo TV, Rai3: a “Tutta ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” i segni del tempo : Col passare degli anni crescono consapevolezza e ricordi e con loro anche le rughe. segni del tempo che si cominciano a vedere sul corpo e sul volto verso i 40/45 anni. Perché la pelle invecchia? Quali sono le fondamentali regole per contrastare i segni del tempo? Se ne parlerà nella puntata di “Tutta Salute” con il professor Nicola Ferrara, docente di Medicina Interna all’Università degli Studi di Napoli Federico II, in onda lunedì 9 aprile, ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parla della terapia del dolore : Non tutti sanno che esiste una legge dello Stato che garantisce l’accesso alla terapia del dolore e il diritto a non soffrire. Si tratta di cure palliative ma che possono alleviare la sofferenza. In cosa consistono? Si possono applicare a tutti? Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 19 marzo, alle 10.45 su RAI3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada ne parleranno con il professor Paolo Notaro, responsabile del Centro Terapie del dolore ...