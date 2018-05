TV | RAI3 | a “Passato e Presente” la fine dell’Impero romano

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” Carlo Alberto - il sovrano riformatore : È stato chiamato il sovrano riformatore, il re tentenna, il principe di Carignano. Carlo Alberto di Savoia, una delle figure più importanti del nostro risorgimento, è il protagonista di “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile alle 13.15 su RAI3 e alle 20.30 su Rai Storia. Paolo Mieli e il professor Francesco Perfetti tratteggiano il ritratto di un giovane liberale, influenzato dalla cultura francese che dopo i ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” Michelangelo Merisi - il Caravaggio : Le recenti scoperte sulla vita di Michelangelo Merisi: a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 9 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Franco Cardini, partendo dai motivi per cui il pittore lascia la città in cui è cresciuto, Milano, per trasferirsi a Roma. Secondo il manoscritto di Gaspare Celio, biografo del pittore, scoperto di recente, a costringere Caravaggio a ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” il ’68 nei Paesi dell’Est : Il 1968 nei Paesi socialisti dell’Est Europa non è solo la Primavera di Praga. Anche a Varsavia e Belgrado, come in altre città di Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia gli studenti scendono in piazza e danno vita a vivaci contestazioni, come i loro coetanei delle democrazie occidentali. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda martedì 3 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” lo stratagemma del cavallo di Troia : E’ probabilmente lo stratagemma più celebre della storia: il cavallo di Troia. A “inventarlo” dopo dieci anni di guerra è Ulisse che, secondo l’Odissea, riesce con l’inganno ad entrare dentro le mura della città. I greci fingono di partire con le navi ma lasciano sulla spiaggia, davanti le mura della città, un immenso cavallo di legno che al suo interno cela proprio Ulisse con i suoi soldati migliori. A Passato e Presente, il programma di ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” le 5 giornate di Milano : Il 1848 è un anno cruciale della storia europea, il continente è attraversato da moti rivoluzionari in cui le aspirazioni democratiche e repubblicane della borghesia in ascesa si mescolano con le rivendicazioni nazionaliste e indipendentiste di tanti popoli ancora sottomessi ai grandi imperi. Milano, capitale del Lombardo-Veneto, da più di un secolo sotto la dominazione austriaca, insorge e per cinque giorni impegna le truppe del maresciallo ...