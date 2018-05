TV | RAI1 | “Paesi Che Vai”arriva a Cremona | sulle tracce dei grandi maestri liutai

meteoweb.eu

(Di domenica 6 maggio 2018) Domenica 6 maggio, alle 9.40 su Rai 1, Paesi Che Vai… arriva adeiche l’hanno resa la capitale mondiale della musica. Un primato non sfuggito all’UNESCO, che ha infatti riconosciuto l’antica arte della costruzione del violino come “patrimonio immateriale dell’umanità”. Immersa nel cuore della Pianura Padana e avvolta in un paesaggio evocativo e misterioso,sorge sulla riva sinistra del fiume Po e sembra essere pervasa “da una musica di mirabile armonia” – come scriveva Herman Hesse. Livio Leonardi, conduttore e ideatore del programma, andrà dunque nei luoghi della musica, capitanati dalla prestigiosa Scuola Internazionale di Liuteria, un’eccellenza italiana che ci rende orgogliosi nel mondo. E in esclusiva assoluta le telecamere televisive entreranno per la prima volta nella casa del grande Antonio Stradivari, il maestro ...