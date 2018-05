TV | Rai Storia | “Italia Viaggio nella Bellezza” | Santa Maria Antiqua e la pittura

TV - Rai Storia : “Cronache dall’Antichità” - il Sacco di Roma : Nel 410 d.C., tra il 24 e il 27 di agosto, i Goti di Alarico saccheggiano Roma: è uno degli episodi più famosi delle invasioni barbariche. “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 7 maggio alle 21.40 su Rai Storia, ricostruisce la cronaca di quei tre giorni, ripercorrendo il tragitto dei Goti durante il Sacco. E rivela una verità inaspettata: Alarico avrebbe voluto salvare Roma. L'articolo TV, Rai Storia: ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Savonarola e il falò delle vanità : Il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno continua con “Cronache dal Rinascimento”, la nuova serie arrivata alla quarta puntata, in onda il 7 maggio alle 21.10 su Rai Storia. Girolamo Savonarola giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che difende gli umili contro i soprusi dei potenti, ...

Telecom Italia - Eliott vince la battaglia sul cda ma liquidare Bollorè costa caro. La storia del Raider lo insegna : La perdita del controllo sul consiglio di amministrazione di Telecom Italia non frena Vivendi che non intende affatto disimpegnarsi da Tim. “Saremo molto attenti e vigili affinché la strategia non cambi”, ha commentato a caldo il direttore della comunicazione del gruppo francese. Quanto alla possibilità di uscire di scena, ha ricordato che “siamo un azionista di lungo termine”. Tanto più che, avendo perso alla conta dei ...

Yoku's Island Express : il platform pinball di Villa Gorilla si mostra in un nuovo tRailer incentrato sulla storia : Ora che siamo a meno di un mese dal lancio del platform pinball Yoku's Island Express, gli sviluppatori Villa Gorilla e l'editore Team17 hanno aperto i preordini per il gioco. Inoltre, è stato rilasciato un nuovo trailer incentrato sulla storia.Come riporta Dualshockers, Yoku's Island Express si svolge sull'isola di Mokumana. Nel gioco vestiremo i panni del piccolo Yoku, il postino dell'isola Mokumana abitata da strambe creature che ci ...

Morto Shah MaRai : il fotografo che raccontava la tragica storia dell'Afghanistan : è esploso sulla bomba messa da un kamikaze : Ovviamente in quel periodo non si firmava con il suo vero nome per paura di ritorsioni ma era stato in grado di mostrare al mondo quello che accadeva a causa del regime. Fino al 2000, quando anche le ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” racconta la seconda vita degli edifici romani : La trasformazione della città di Roma da capitale pagana a città cristiana. La racconta “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda da lunedì 30 aprile alle 22.10 su Rai Storia. L’immenso retaggio di marmi e laterizi, di colonne e di capitelli, di trabeazioni e di volte, che costituiva il panorama di Roma antica, è la creta che secoli di applicazione – e l’intervento di architetti e di artisti geniali, come Michelangelo e Raffaello – ...

TV - Rai Storia : “Cronache dall’Antichità” - i 300 alle Termopili : La cronaca di tre giorni d’estate nell’anno 480 a.C., quando il re di Sparta Leonida, i 300 uomini della sua guardia e gli alleati Greci provano a resistere ai Persiani di Serse. Da quel giorno le Termopili entrano nella leggenda: le racconta “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile alle 21.40 su Rai Storia. Oggi attraverso le Termopili passa la strada statale Atene – Salonicco, ma, ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - il duello Malatesta-Montefeltro : Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini e Fano, e Federico da Montefeltro, conte e poi duca di Urbino, appartengono a due famiglie che si fanno la guerra dal XIII secolo. Anche loro si odiano e si fronteggiano per oltre vent’anni, nonostante i legami di parentela che via via intrecciano tra loro. Un “duello” raccontato da “Cronache dal Rinascimento”, il programma di Rai Cultura condotto da Cristoforo Gorno, in onda lunedì 30 aprile alle ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - 25 anni di web : Il 30 aprile 1993 il Cern mette gratuitamente a disposizione del pubblico il World Wide Web, fino a quel momento utilizzato dalla sola comunità scientifica, rinunciando a qualsiasi tipo di diritto sul software inventato, qualche anno prima, da Tim Berners-Lee. Una ricorrenza ricordata da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. ...

Terence Hill - la rivelazione dopo vent'anni : 'Proposi la storia di un prete a Mediaset - ma la Rai aveva già don Matteo' : Quasi vent'anni fa, in un ufficio di Mediaset a Cologno Monzese Terence Hill e alcuni responsabili del Biscione stavano per cambiare la storia della televisione italiana. Come ha raccontato Mario ...

Le métier de la critique : la storia del corsaro Dragut Rais - un uomo oltre il mito : “Cranio rotondo, chioma folta a crespe naturali, collo carnoso, poca barba, labbra strette, naso perfettissimo, pomelli rilevati, liscia la pelle, e l’occhio fisso.” ? Abate Alberto Guglielmotti I libri di storia per anni, a partire dal 1492 puntano la quasi totale attenzione alle politiche espansive degli stati europei verso le Americhe. Gli occhi del mondo odierno […]

Le métier de la critique : la storia del corsaro Dragut Rais - un uomo oltre il mito : “Cranio rotondo, chioma folta a crespe naturali, collo carnoso, poca barba, labbra strette, naso perfettissimo, pomelli rilevati, liscia la pelle, e l’occhio fisso.” ? Abate Alberto Guglielmotti I libri di storia per anni, a partire dal 1492 puntano la quasi totale attenzione alle politiche espansive degli stati europei verso le Americhe. Gli occhi del mondo odierno […]

TV - Rai Storia : a “Cronache di Rinascimento” il sacco di Roma - la tempesta si scatena : Il 6 maggio 1527 i soldati dell’imperatore Carlo V si svegliano: a Roma è ancora buio, piove e c’è una fitta nebbia. E’ lo scenario da cui prende le mosse il nuovo appuntamento con “Cronache di Rinascimento”, il programma di Rai Cultura con Cristoforo Gorno, in onda lunedì 23 aprile alle 21.10 su Rai Storia. I lanzichenecchi scendono dal Gianicolo e si dirigono verso Porta Santo Spirito, dove incontrano la resistenza della milizia Romana messa ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” la seconda vita degli anfiteatri : arene - fortezze e abitazioni : Gli anfiteatri sono tra gli edifici più rappresentativi della cultura latina. Ma dopo la diffusione del Cristianesimo, quando la morale comune non può più accettare inutili spargimenti di sangue, cosa accade alle arene nelle quali si svolgevano i feroci combattimenti tra gladiatori? Se ne parla a “Italia. Viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura – in onda lunedì 23 aprile alle 22.10 su Rai Storia – che racconta la seconda ...