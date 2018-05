' Tutti i bambini sono uguali' | oggi è la festa delle Famiglie Arcobaleno

La piccola Federica dona 3.000 euro alla ricerca : “Tutti noi bambini dobbiamo essere felici” : Una raccolta fondi aveva permesso di raccogliere tremila euro a favore della bambina malata di Smard1. La piccola ha sorpreso tutti, decidendo di affidare tutto il ricavato ad un centro di ricerca.Continua a leggere

Cina - uomo armato di coltello uccide 7 bambini : fermato/ Ultime notizie : 19 feriti - Tutti studenti delle medie : Cina, uomo armato di coltello uccide 7 bambini: fermato. Il killer ne ha feriti altri 19, tutti ragazzini delle medie. Nel Paese non è un episodio isolato, ecco i precedenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:33:00 GMT)

“Eravamo così felici…”. Poi la terribile tragedia. Gemelle unite per la pelle - decidono di fare tutto insieme : anche l’attesa di un bebè. I bambini purtroppo muoiono - ma quello che accade dopo ha emozionato Tutti : Alcuni fratelli sono molto uniti, fin da bambini sviluppano un unione incredibile che andrà avanti per tutta la vita. Ma per qualcuno questo legame è veramente incredibile: i fratelli gemelli, uniti dal primo tocco della vita, condividono qualcosa che li rende veramente unici. così è anche per due sorelle americane Jalynne e Janelle che fin da bambine sono state come una sola cosa. Proprio per questa ragione hanno sempre fatto tutto ...

L'esposizione canina invita Tutti i bambini : Tanti spettacoli, ma anche il doggy&child dedicato al primo contatto fra bimbi e cani». Senza dimenticare il concorso, che vedrà sfidarsi più di 2000 esemplari . Si apre alle 9 di sabato, seguirà l'...

“Loro addormentati - lui lì a due passi…”. Orrore in ospedale : le vittime Tutti bambini - incoscienti e lontani dagli occhi di tutto. I genitori disperati chiedono ora giustizia - una storia agghiacciante : I pazienti si fidavano di lui, lasciando che li addormentasse in vista delle operazioni che avrebbero affrontato come da procedura. Una volta che loro rimanevano incoscienti sotto i suoi occhi, però, ecco che iniziava un Orrore inumano. Una storia scioccante quella che arriva dall’Argentina e che è stata raccontata dalle pagine del tabloid inglese Metro. L’uomo, un 56enne di nome Jorge Oman Maddio, lavorava come anestesista ed ...

Festa del papà arcobaleno - a Roma la filastrocca per Tutti i bambini. Anche quelli con due mamme : La dirigente di un plesso scolastico di piuttosto noto a Roma, solido baluardo delle tradizioni di una certa destra cattolica, per la Festa del papà del 19 marzo mi ha chiesto di scrivere una nuova filastrocca da fare imparare ai bambini della materna in sostituzione delle vecchie, cantilene ormai vetuste e poco aderenti alle nuove famiglie reali che compongono le nostre società e che ne costituiscono il tessuto più vivo e vivace. Ho assunto ...

Vaccini : Comune Palermo - in regola Tutti i bambini : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - tutti in regola i bambini dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali di Palermo. A tre giorni dalla scadenza (10 marzo) fissata dal decreto Lorenzin come termine ultimo per mettersi in regola con le dieci vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, il bilancio

'Astori? Muoiono di fame tanti bambini - Tutti moriamo prima o poi...' : "Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore - ha detto ancora l'ex laterale della Juventus -. Nel mondo però ogni giorno Muoiono di fame ...