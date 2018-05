Tutti gli esecutivi di minoranza che fecero l' Italia

Serie A oggi (domenica 6 maggio) : Tutti gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e diretta streaming : oggi domenica 6 maggio si completa la 36^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Prosegue la lotta per lo scudetto: il Napoli prova a rimanere ancora in corsa e a rispondere alla Juventus, i partenopei affronteranno il Torino al San Paolo in una sfida da vincere a tutti i costi. Si infiamma anche la lotta per un posto nella prossima Champions League: l’Inter deve assolutamente vincere il lunch match contro l’Udinese, la Lazio proverà ...

Amici 2018 - la delusione di Matteo : umiliazione davanti a Tutti - mentre gli altri concorrenti godono : I cantanti della scuola di Amici come ogni anno sono corteggiati dalle case discografiche. tutti tranne uno. Come fa notare Trashitaliano, Biondo è molto richiesto: sono ben 3 le case discografiche ...

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Milano. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio a Milano si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (VIRTUALE): # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Asia D’Amato Brixia Brescia 55.500 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.500 3. Elisa ...

Serie C Girone A - Tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamento per il Girone A. Il Livorno che ha già festeggiato la promozione nel campionato di Serie B non è andato oltre il pareggio sul campo del Piacenza, mentre il Siena, già aritmeticamente secondo, vince a Prato. Il Prato retrocede in Serie D dopo più di quarant’anni. Ecco tutti i verdetti: Livorno in B; Siena, Pisa, Monza, Viterbese, Alessandria (vincitrice Coppa), Carrarese, ...

Davide Astori - il messaggio della famiglia a due mesi dalla morte del calciatore : 'Grazie a Tutti' : ... la famiglia del capitano della Fiorentina ha voluto tornare a parlare della tragedia ringraziando i fan attraverso un messaggio pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. 'Grazie è una parola semplice ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : domani la gara (6 maggio). Su che canale vederla in tv? Tutti gli orari su SKY e TV8 : Domenica 6 maggio prenderà il via il GP di Spagna del Motomondiale 2018, riservato alle tre classi. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, sarà grande spettacolo in uno degli appuntamenti classici del calendario iridato. In MotoGP Tutti andranno a caccia di Marc Marquez, il grande favorito della vigilia. La Honda, anche in Andalusia, sembra andar piuttosto bene ed il Cabronçito, pur non avendo una storia densa di successi su questo circuito, ha ...

"È stata una battaglia pesante - ma ora nostra la nostra bambina ha due genitori. Tutti i figli di omosessuali meritano giustizia" : Di quel giorno Rory Cappelli ricorda la tensione che finalmente si sciolse in sollievo, la sensazione, indescrivibile, che dà il sogno quando si avvera. Un giorno agli inizi di marzo dell'anno scorso, quando la Corte d'Appello di Roma rese definitiva l'adozione da parte sua della bambina avuta insieme alla donna che - racconta Rory che fa la giornalista e vive a Roma - poco più di un mese prima, l'11 febbraio, era diventata sua ...

Tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge sulle unioni civili : Il testo approvato mercoledì 11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no e 99 astenuti si compone di un articolo unico che detta due distinte discipline: la prima regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda introduce una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie dello stesso sesso che eterosessuali.La legge nasce dal disegno di legge - prima firmataria la senatrice Monica ...

Svelati i TOTS della Premier League di FIFA 18 Ultimate Team : Tutti i dettagli : Il momento più atteso dalla community di FIFA 18 Ultimate Team è finalmente arrivato: i TOTS, Team of the Season, sono finalmente realtà, con Electronic Arts che fremeva nell'attesa di poter rivelare al mondo quali sono i primi giocatori selezionati da lei stessa a essere omaggiati di una carta blu super speciale che premia le prestazioni dei vari campioni nell'arco dell'intera annata sportiva. Dopo le “elezioni” operate dalla community, che ...

