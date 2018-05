Turismo | per Lignano si preannuncia un’altra stagione positiva

Turismo : Federalberghi Veneto - per affitti brevi valgano regole hotel (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - C’è poi tutto il tema dei controlli, che da un lato evidenzia una disparità tra il personale preposto e la miriade di strutture ‘nascoste’ che hanno invaso le località turistiche, dall’altro il gap giuridico e strumentale per contrastare il fenomeno anche sul piano del se

Turismo : Federalberghi Veneto - per affitti brevi valgano regole hotel - 3 - : E prima di tutto della Politica, che dovrebbe arginare il fenomeno a livello nazionale?. ?Sarei curioso di sapere, a questo punto, che cosa pensano gli amministratori di condominio che si trovano ...

Turismo : Federalberghi Veneto - per affitti brevi valgano regole hotel : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) – ‘Il mercato è aperto a diverse tipologie ricettive e sia ben chiaro: la nostra non è una posizione di guerra ideologica. Però da un punto non si deve transigere: stesso mercato, stesse regole per tutti”. Così il presidente regionale di ConfTurismo e di Federalberghi Veneto Marco Michielli all’Adnkronos fa il punto sul tema spinoso degli affitti turistici che ‘ a fronte di soggetti che ...

Turismo : Federalberghi Veneto - per affitti brevi valgano regole hotel (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – A livello nazionale, Federalberghi ha censito le strutture parallele che vendono camere in rete sui principali portali. L’esempio eclatante è costituito da Airbnb che, in una giornata di agosto 2016, poneva in vendita in Italia 222.786 strutture (erano 234 nel 2009), con una crescita esponenziale alla quale non fa seguito una significativa variazione del numero di attività ufficialmente autorizzate ...

Dal whale whatching alla valorizzazione dei sentieri : le proposte di Bordighera Vince per il rilancio del Turismo fotogallery : ... partendo da quelle che sono le piccole manutenzioni, con il rifacimento dei marciapiedi e dell'illuminazione, e attuando al contempo una politica di marketing per far scoprire alle persone le ...

Salento - buone notizie per il Turismo. Durante : 'Non bisogna cullarsi - ma continuare a lavorare' - : Il Turismo risulta oramai essere uno dei settori a più alto impatto per l'economia italiana . Il suo peso in termini di PIL e occupazione è di estremo rilievo non solo per gli effetti legati ...

Viaggi & Turismo - Ryanair : record di prenotazioni per le nuove rotte da Crotone a Milano Bergamo e Pisa : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha confermato oggi un record di prenotazioni per le due nuove rotte estive da Crotone verso Milano Bergamo e Pisa, annunciate lo scorso febbraio, e operative nella programmazione estate 2018 di Ryanair dall’aeroporto calabrese. La Crotone – Milano Bergamo avrà una frequenza giornaliera, mentre la Crotone – Pisa sarà operata con tre voli a settimana. Per celebrare il successo di prenotazioni delle nuove ...

La proposta di Reinhold Messner : chiudere i passi dolomitici per fermare “l’aggressività del Turismo” : Secondo Reinhold Messner, alpinista, esploratore e scrittore italiano, si dovrebbero chiudere i passi dolomitici dalle 10 alle 16, per fermare “l’aggressività del turismo“, restituendo in tal modo le montagne agli escursionisti e ciclisti. “Le montagne – spiega Messner all’agenzia tedesca Dpa – richiedono silenzio, rallentamento e un paesaggio incontaminato“. “Non è ammissibile che in ...

Viaggi & Turismo : i 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze attive : È il Dolomiti Camping Village di Dimaro (TN), in Trentino, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio Sport 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta specializzate nelle vacanze attive per i turisti sportivi. Una vittoria che conferma il Trentino-Alto Adige come la regione dello sport e del benessere in vacanza, dopo il premio conquistato dal ...

Il - buon - governo del Turismo per salvare Napoli : ... come dire che per ogni struttura in possesso di autorizzazioni ve ne sono dieci abusive, prive di ogni garanzia, rispetto delle normative, con ospiti non censiti, presumibilmente dentro un'economia ...

1 maggio : assessore Turismo - per veneto si annuncia nuovo record : Venezia, 29 apr. , AdnKronos, 'I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell'economia ma soprattutto della capacita di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l'appeal che il veneto esercita nel mercato interno e in ...