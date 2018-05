Turismo | in Campania attesa estate da record

25 Aprile - Campania : “Nuovo boom per l’agri Turismo ” : Dopo quello di Pasqua si annuncia un nuovo boom per il ponte lungo del 25 Aprile , che per molti proseguirà fino al 1° maggio. Lo annuncia Coldiretti Campania confermando il sold out per le prenotazioni negli agriturismi della rete Campagna Amica. Una rete – spiegano Coldiretti e Terranostra Campania – con circa 100 aziende disseminate su tutto il territorio regionale, dalle montagne del Matese all’Appennino sannita e irpino, ...

AIGAE : la Campania terra sempre più ambita per il trekking - boom per il Turismo Ambientale : “La Campania è sempre più terra di escursionismo Ambientale, trekking ed è sempre più terra per Guide Ambientali Escursionistiche. Non più solo dieta mediterranea o solo spiagge. In questa regione il mercato del Turismo Ambientale è in forte crescita, siamo dinanzi a un boom importante ed è in aumento anche la richiesta ma soprattutto la voglia di essere Guida Ambientale Escursionistica. Solo negli ultimi 6 mesi, abbiamo formato molte nuove ...