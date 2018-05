Tunnel del Tenda chiuso | ' Danno inestimabile | treno subito' | l' appello dell' associazione

Hyperloop - in Europa pronti i pezzi per il primo Tunnel del supertreno : Al centro di Tolosa arriveranno i pezzi del progetto Hyperloop TT, che intende realizzare in Europa la prima infrastruttura del sistema supersonico

Hyperloop - in Europa pronti i pezzi per il primo Tunnel del supertreno : Sembra qualcosa di futuristico, lontano dalla quotidianità. Invece si avvia verso la costruzione. Hyperloop Transportation Technologies ha annunciato che nel centro di ricerca e sviluppo di Tolosa, in Francia, arriverà il primo set di strutture del treno supersonico. Si tratta di una capsula a levitazione magnetica dentro una struttura a bassa pressione. È stato progettato sia per passeggeri, sia per i container merci. Ha un diametro interno di ...

Shock Real Madrid-Juventus - ecco cosa è successo nel Tunnel al termine della partita : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, tensione altissima in seguito al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo a tempo quasi scaduto. Nelle ultime ore alcune rivelazioni della stampa spagnola, che parla di una rissa sfiorata nel tunnel del Bernabeu tra i calciatori della Juventus e quelli del Real. Ad evitare che le cose precipitassero ci hanno pensato Sergio Ramos e alcuni poliziotti, ...

QUANTA SYSTEM presenta la rivoluzionaria "Vapor Tunnel Technology" per la cura della calcolosi urinaria : Nella sede centrale di Varese , Samarate, , dove impiega oltre 140 persone, avviene l'intero processo di ricerca, sviluppo e produzione dei laser utilizzati in tutto il mondo e distribuiti attraverso ...

"Nell'attuale situazione non ha più senso un Tavolo di Coordinamento sul Tunnel del Tenda" : ... la provincia di Cuneo non continui ad essere penalizzata, e i suoi cittadini e le sue aziende smettano di essere destinatari di promesse non mantenute e attoniti spettatori di spettacoli ...

"Non ha più senso portare avanti il Tavolo di coordinamento per i lavori del Tunnel di Tenda" : "Il coordinamento - precisa il presidente Luca Chiapella - era nato nel tentativo di dare voce ad un territorio che, pur ansioso di vedere terminare un'opera fondamentale per l'economia locale, il ...

Napoli - auto contromano nel Tunnel delle Quattro Giornate : scatta la task force : Il senso di marcia alternato non c'è più ma le auto continuano ad andare contromano. Questa la realtà del tunnel Quattro Giornate nel quartiere di Fuorigrotta, utilizzato lo scorso novembre come via ...

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : le cifre dell’accordo. Clausola rescissoria da capogiro! Presentazione : Tunnel con doppio tocco…(VIDEO) : INTER-LAUDARO Martinez- L’avevamo anticipato nella giornata di ieri, oggi possiamo dare un’ulteriore conferma. Lautaro Martinez è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino vestirà nerazzurro a partire della prossima estate. Accordo totale con il Racing sulla base di 25 milioni di euro. Come riporta “Radio Continental”, un agente del giocatore avrebbe svelato la futura Clausola ...

A3 : Tunnel del Bözberg chiuso per due ore per falso allarme bomba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Viaggio con i droni tra Tunnel e cantieri della nuova Statale 38 Guarda : SONDRIO Un Viaggio dentro e fuori la nuova Statale 38. Lo ha compiuto per tutti Aces Air, azienda di Sondrio specializzata in ispezioni industriali e video corporate che ha realizzato un video sulla ...

Rapper Clementino uscito dal Tunnel della cocaina : Droga e alcol: denominatore comune nel mondo del rap Che la droga e l'alcol non siano estranei al mondo della rap non stupisce. Tanti Rapper, negli ultimi anni, hanno confessato di aver abusato di ...

Benetton conquista EuroTunnel. E passa dai golf alla Manica grazie ai profitti delle autostrade : I Benetton, primi azionisti di Atlantia, hanno acquistato direttamente da Goldman Sachs il 15,4% di Eurotunnel. Si tratta dell’acquisto della quota più rilevante del Tunnel sotto la Manica. Dalla complessa produzione sul mercato di golf, oggi in crisi, i Benetton hanno da tempo intrapreso la strada anzi l’autostrada, della gestione e costruzione delle infrastrutture. Con questa operazione, avvenuta qualche settimana fa, Atlantia è diventata ...

Un Tunnel di lava nelle viscere della Terra visualizzato in 3d : Ci troviamo nella Cueva de los Verdes, grotta vulcanica sull’isola di Lanzarote, una delle più ampie del suo genere. Si tratta di un traforo di oltre otto chilometri scavato dall’impetuoso flusso della lava sotto la superficie della Terra. Oggi, grazie al progetto Pangaea dell’Agenzia spaziale europea, incentrato sulle questioni legate alla geologia, possiamo visualizzarne un’affascinante ricostruzione in 3d. Realizzata grazie alla ...