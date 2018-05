Tumore della bocca | Oral cancer day a Ragusa

Tumore della bocca : sintomi e regole generali di prevenzione : Ricorre oggi, 5 maggio, l’Oral Cancer Day. Quale miglior occasione per ricordare i sintomi del Tumore alla bocca e le regole generali di prevenzione? Attenzione a qualsiasi dolore alla bocca, ferita o ulcera che non si rimargina, gonfiore persistente, protubera nze, macchie bianche, rosse, grigie in bocca, così come al dolore e alla difficoltà nel mettere la dentiera in un punto preciso. Come prevenire il Tumore della bocca? Adottate ...

Falla nell'algoritmo del ministero della Salute britannico : saltano gli screening per il Tumore al seno. "270 morti" : Per errore nell'algoritmo informatico del ministero della Salute britannico, 450 mila donne non hanno effettuato lo screening mammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la Falla. "Tragicamente è probabile che ci siano ...

“Tua moglie ha un Tumore. E tu…”. Diagnosi choc per i giovani sposi che - proprio in quel momento - stavano affrontando il periodo più bello della loro vita. Poi la notizia talmente assurda da non sembrare vera. La storia triste della ‘coppia più sfortunata al mondo’ : Si erano conosciuti mentre svolgevano con passione la loro professione, quella di insegnanti, e tra loro era subito scattato il più classico dei colpi di fulmine. Una storia d’amore tra i banchi di scuola che aveva visto i due docenti trasformarsi in una coppia sempre più affiatata, fino a decidere di sposarsi e mettere su famiglia insieme. Prima l’arrivo del piccolo Michael, il primogenito, poi la decisione di regalargli un ...

Curò Tumore con metodo Hamer : omeopata indagata/ Fu "mentore" della dottoressa condannata per omicidio colposo : Curò tumore con metodo Hamer: omeopata indagata a Torino. Fu lei ad indicare alla collega condannata per omicidio colposo di una paziente la cura da dare.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:43:00 GMT)

Tumore della prostata : la sessualità è un tabù ancora per troppi pazienti : L’impatto del Tumore della prostata sulla sessualità dei pazienti è ancora sottostimato. Dopo le cure, gli uomini colpiti da questa patologia sono costretti a “subire” la nuova dimensione della sfera intima provocata dai trattamenti: il 33% accetta questa condizione, il 22% è in cerca di soluzioni, il 19% preferisce non affrontare l’argomento, per l’11% è una grande criticità, un altro 11% si definisce rassegnato e il 4% ricorre a farmaci e ad ...

I farmaci umani possono salvare i diavoli della Tasmania da un Tumore : I farmaci per noi esseri umani potrebbero aiutare a curare il cancro trasmissibile che sta facendo scomparire i diavoli della Tasmania

I farmaci umani possono salvare i diavoli della Tasmania da un Tumore : I diavoli della Tasmania sono in pericolo. Una tipologia di tumore facciale trasmissibile che si sta diffondendo in questi marsupiali carnivori sta infatti decimando la loro popolazione che abita (esclusivamente) quest’isola australiana. Ma ci potrebbe essere una speranza: secondo uno studio, pubblicato sulle pagine di Cancer Cell, alcuni farmaci già sviluppati per noi esseri umani, sarebbero efficaci nel trattare anche questa tipologia di ...

Annusa il naso della padroncina e scopre un Tumore : Ci troviamo in America, dove Lauren Gauthier, una donna avvocato di appena 42 anni, si è ritrovata costretta a sottoporsi ad un delicatissimo intervento per riuscire ad asportare un tumore dalla propria pelle. La sua fortuna, secondo quanto raccontato dalla stessa Lauren, è stato il potente olfatto della sua cagnolina, Victoria, che mentre Annusava il naso della sua padroncina si è comportata in un modo anomalo rispetto al suo solito. La donna ...

Fabrizio Frizzi - emorragia cerebrale causa della morte/ Ischemia un allarme : le voci sul Tumore inoperabile : Fabrizio Frizzi, l'emorragia cerebrale causa della morte è un tumore non operabile? Parte il dibattito dopo un articolo di Melania Rizzoli su Libero che approfondisce la natura del trauma(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:12:00 GMT)

Maurizio Costanzo parla del #Tumore del figlio della #Santarelli : “Il caso della Santarelli è diverso dagli altri. Mi rendo conto che ci possano essere genitori che si immedesimano nel racconto della showgirl perché magari stanno passando o hanno passato un calvario come il suo […] Insomma, la storia del piccolo Giacomo è permeata da uno spirito di condivisione. E non la trovo inopportuna“, così scrive Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo Tv per commentare il caso del figlio di Elena Santarelli che un ...

Tumore della bocca : i non fumatori con lesioni precancerose orali sono esposti ad un rischio maggiore di sviluppare il cancro - secondo un nuovo studio : Le lesioni precancerose nelle bocche dei non fumatori hanno più probabilità di progredire verso il cancro rispetto a quelle nei fumatori, secondo la nuova ricerca di Leigha Rock, dottoranda in odontoiatria presso l’University of British Columbia. Anche se l’uso del tabacco è ancora uno di fattori di rischio più forti associati ai tumori orali, Rock ha scoperto che le lesioni precancerose orali nei non fumatori hanno il doppio della possibilità ...

Tumore alla tiroide - tutti lo associano a un nodulo sul collo evidente al tatto. E invece sono tanti (e insospettabili) i campanelli d’allarme della malattia. Ma quando compaiono questi sintomi - la malattia è già avanzata. Purtroppo allo stadio iniziale non ci si accorge mai. Attenzione : È uno dei tumori più rari, ma non per questo dobbiamo ignorarne i sintomi. Anzi, è molto importante conoscerli così da precipitarsi da medico per intervenire, qualora ce ne sia bisogno. Di che male stiamo parlando? Del Tumore alla tiroide che costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. questi i dati diffusi dall’Airc. ...

Operato l'uomo col Tumore più grande della sua testa : I chirurghi di Mumbai, in India, hanno rimosso con successo un tumore cerebrale da 1,8 kg di un uomo di 31 anni, la più grande massa mai documentata. Raggiungendo una dimensione più grande della testa effettiva del paziente, il tumore cresceva principalmente nello spazio tra il cranio e il cuoio capelluto, sebbene il 10% sporgesse nel suo cervello. La rimozione accurata della massa dal cervello, dall'osso e dai vasi sanguigni circostanti ha ...

Nadia Toffa/ Foto - l'inno alla vita della Iena dopo il Tumore : Nadia Toffa, la Iena pubblica una Foto con un messaggio che è un inno alla vita dopo la malattia: tanto affetto per lei. Uscia pubblica alla presentazione del libro "Mi vivi denro".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:01:00 GMT)